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    Помощник Семака Оливейра подтвердил интерес «Зенита» к Алберто

    Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, подтвердил интерес клуба к нападающему «Интернасьонала» Юри Алберто.

    «Тренерский штаб всегда держит в уме несколько игроков, чтобы знать, кто может усилить клуб.

    Конечно, Алберто – интересный футболист. Но трудно говорить о том, перейдeт он или нет, потому что мы даeм руководству несколько имeн, и они решают. Пока мы не знаем.

    Кроме Юри у «Зенита» есть и другие варианты», – сказал Оливейра.

    Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что Алберто перейдет в «Зенит» летом. Контракт с бразильцем будет рассчитан на пять лет.

    • «Зенит» может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.
    • В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Агент Алберто – о переговорах с «Зенитом»: «Думаю, очень скоро мы достигнем договоренности»

    Источник: Portal do Colorado

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    21.01.2022 08:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15367

      paracetamol 16 часов назад

      Нап нужен, связка Зюба-Азмун летом свалит!

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