Помощник Семака Оливейра подтвердил интерес «Зенита» к Алберто

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, подтвердил интерес клуба к нападающему «Интернасьонала» Юри Алберто.

«Тренерский штаб всегда держит в уме несколько игроков, чтобы знать, кто может усилить клуб.

Конечно, Алберто – интересный футболист. Но трудно говорить о том, перейдeт он или нет, потому что мы даeм руководству несколько имeн, и они решают. Пока мы не знаем.

Кроме Юри у «Зенита» есть и другие варианты», – сказал Оливейра.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что Алберто перейдет в «Зенит» летом. Контракт с бразильцем будет рассчитан на пять лет.

«Зенит» может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.

В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Агент Алберто – о переговорах с «Зенитом»: «Думаю, очень скоро мы достигнем договоренности»