Агент Алберто – о переговорах с «Зенитом»: «Думаю, очень скоро мы достигнем договоренности»

Агент нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто подтвердил, что бразилец близок к переходу в «Зенит».

«Да, действительно, переговоры идут успешно. Мы на связи с «Зенитом», обсуждаем детали сделки. То, о чем пишут – правда.

Я думаю, что уже очень скоро мы достигнем всех договоренностей и о сделке будет объявлено», – сказал представитель агентства, работающего с 20-летним форвардом.

Сообщалось, что «Зенит» может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.

Алберто – воспитанник «Сантоса».

В составе «Интернасьонала» он забил 30 голов в 84 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей