Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Агент Алберто – о переговорах с «Зенитом»: «Думаю, очень скоро мы достигнем договоренности»

    Агент нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто подтвердил, что бразилец близок к переходу в «Зенит».

    «Да, действительно, переговоры идут успешно. Мы на связи с «Зенитом», обсуждаем детали сделки. То, о чем пишут – правда.

    Я думаю, что уже очень скоро мы достигнем всех договоренностей и о сделке будет объявлено», – сказал представитель агентства, работающего с 20-летним форвардом.

    Сообщалось, что «Зенит» может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.

    • Алберто – воспитанник «Сантоса».
    • В составе «Интернасьонала» он забил 30 голов в 84 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

    ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

    Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей

    Источник: «Евро-Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2022 22:44
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56941

      portero 2 часа назад

      Придёт посмотрим, может и "Малкома" будет исполнять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15742

      Garrincha58 3 часа назад

      чего то верится с трудом тогда кого из легов на выход Азмуна что ли

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1719

      Lenin26 > Garrincha58 3 часа назад

      Скорее всего,это самый напрашивающийся вариант,тем более сам Азмун я думаю горит желанием поиграть за Юве,да и кто бы не хотел на его месте)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2264

      волчарик > Garrincha58 3 часа назад

      Возможно лимит изменится.Да и для 20ти лет статистика не плохая.Клаудиньо для многих был тоже темной лошадкой.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru