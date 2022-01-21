Главные новости дня. Алберто перейдет в «Зенит», определились пары 1/8 финала Кубка Африки

Мартовские матчи сборной России могут перенести из «Лужников» на стадион «Динамо»

Директор «Барселоны»: «Дембеле должен немедленно покинуть клуб»

«Локомотив» заплатит 2,5 миллиона за форварда «Монако» Изидора («СЭ»)

Переговоры «Ювентуса» с «Зенитом» по Азмуну зашли в тупик. Иранца также предлагали «Милану»

«Фиорентина» не хочет бесплатно отпускать Кокорина. Ему попытаются найти новый клуб в январе (Firenze Viola)

Вагнер Лав подписал контракт с «Мидтьюлландом» до конца сезона

«Ростов» купил Мельникова у «Спартака»

Кубок Испании. «Реал» в меньшинстве победил «Эльче» благодаря голу Азара. «Барселона» проиграла «Атлетику» и вылетела из турнира

Форвард «Интернасьонала» Алберто перейдет в «Зенит» летом («РБ-Спорт»)

Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки