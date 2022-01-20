Кубок Испании. «Реал» в меньшинстве победил «Эльче» благодаря голу Азара

В 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 2:1.
Основное время матча завершилось нулевой ничьей. На 102-й минуте мадридцы остались вдесятером после удаления Марсело, а спустя минуту хозяева поля вышли вперед.
Однако столичная команда успела не только отыграться, но и одержать итоговую победу – забили Иско и Эден Азар.
Испания. Кубок. 1/8 финала
Голы: 1:0 – Верду, 103; 1:1 – Иско, 108; 1:2 – Азар, 115.
Удаления: Милла, 120+2 – Марсело, 102.
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Источник: «Бомбардир»