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    Кубок Испании. «Реал» в меньшинстве победил «Эльче» благодаря голу Азара

    В 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 2:1.

    Основное время матча завершилось нулевой ничьей. На 102-й минуте мадридцы остались вдесятером после удаления Марсело, а спустя минуту хозяева поля вышли вперед.

    Однако столичная команда успела не только отыграться, но и одержать итоговую победу – забили Иско и Эден Азар.

    Испания. Кубок. 1/8 финала

    Эльче – Реал – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Верду, 103; 1:1 – Иско, 108; 1:2 – Азар, 115.

    Удаления: Милла, 120+2 – Марсело, 102.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.01.2022 23:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4289

      FENIX-SL 2 часа назад

      ну все
      щас аутисты что топят за Азара будут каждый матч его сватать в состав)
      хотя по сути и он и Иско игру сделали только хуже
      не понятно почему Менди вместо Марса не выпустили в овертайме

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