Переговоры «Ювентуса» с «Зенитом» по Азмуну зашли в тупик (Tuttosport)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун с большой долей вероятности не перейдет в «Ювентус» в зимнее трансферное окно.

По информации Tuttosport, клубы не могут договориться о сумме трансфера. Переговоры зашли в тупик, однако шаг одной из сторон навстречу может возобновить их.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет выручить за иранца 5 миллионов евро. «Ювентус» готов заплатить за него 1 миллион евро и еще 2 миллиона в качестве бонусов.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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