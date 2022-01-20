Переговоры «Ювентуса» с «Зенитом» по Азмуну зашли в тупик (Tuttosport)

Ура, товарищи!
https://iz.ru/1280037/2022-01-20/putin-prisvoil-zvanie-geroia-truda-glave-gazproma-milleru?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун с большой долей вероятности не перейдет в «Ювентус» в зимнее трансферное окно.
По информации Tuttosport, клубы не могут договориться о сумме трансфера. Переговоры зашли в тупик, однако шаг одной из сторон навстречу может возобновить их.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет выручить за иранца 5 миллионов евро. «Ювентус» готов заплатить за него 1 миллион евро и еще 2 миллиона в качестве бонусов.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
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