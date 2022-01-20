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    Переговоры «Ювентуса» с «Зенитом» по Азмуну зашли в тупик (Tuttosport)

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун с большой долей вероятности не перейдет в «Ювентус» в зимнее трансферное окно.

    По информации Tuttosport, клубы не могут договориться о сумме трансфера. Переговоры зашли в тупик, однако шаг одной из сторон навстречу может возобновить их.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет выручить за иранца 5 миллионов евро. «Ювентус» готов заплатить за него 1 миллион евро и еще 2 миллиона в качестве бонусов.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Семак: «Азмун хочет доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом»

    Источник: Tuttosport

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    20.01.2022 14:16
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer 6 часов назад

      Ура, товарищи!
      https://iz.ru/1280037/2022-01-20/putin-prisvoil-zvanie-geroia-truda-glave-gazproma-milleru?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 7 часов назад

      Итальяшки, что вообще обурели?
      Зениту выгодней его оставить, он до лета пользы больше чем на 3 ляма принесет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +808

      mama1991 8 часов назад

      Переговоры «Ювентуса» с «Зенитом» по Азмуну зашли в тупик))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +12479

      NewLife 9 часов назад

      Слейте еще несколько игр в Европе, и этого не дадут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6276

      mamba9090909 11 часов назад

      Давным давно известно, что Азмун останется до лета. Но журналистам, видимо, писать не о чем, вот и выдумывают разные тупики и прочее.

      2
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 11 часов назад

      1 миллион вполне разумная цена. Бонусы - уже лишнее. Столько и Дзюба сможет заплатить. Если только 30 за Юве в будущем наколотит.

      0
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      Рейтинг: +1929

      Semushkin Roman Valerievi 11 часов назад

      Сколько? 1+2млн ? Может Юве вообще тогда макаронами рассчитается? Азмун стоит в районе 5 млн по окончании контракта.

      0
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      ...
      Рейтинг: +297

      v.v.navashinsky > Semushkin Roman Valerievi 11 часов назад

      А почему бы и нет.Давно пора всю РПЛ на макароны,хлеб и воду пересадить.А то зажрались уже!!!

      4
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 11 часов назад

      Торгаши, с двух сторон, любят поторговаться, изображая рынок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15364

      paracetamol 11 часов назад

      Пусть Азмун в ЛЕ поиграет, полезно. Челси гол забил и тут тоже надо постараться!

      0
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      Рейтинг: +3920

      neveldomha 11 часов назад

      Итальяшки совсем обнищали.

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