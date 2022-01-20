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  • Переговоры «Ювентуса» с «Зенитом» по Азмуну зашли в тупик (Tuttosport)

Переговоры «Ювентуса» с «Зенитом» по Азмуну зашли в тупик (Tuttosport)

20 января 2022, 14:16
9

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун с большой долей вероятности не перейдет в «Ювентус» в зимнее трансферное окно.

По информации Tuttosport, клубы не могут договориться о сумме трансфера. Переговоры зашли в тупик, однако шаг одной из сторон навстречу может возобновить их.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет выручить за иранца 5 миллионов евро. «Ювентус» готов заплатить за него 1 миллион евро и еще 2 миллиона в качестве бонусов.

  • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

Семак: «Азмун хочет доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом»

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Ювентус Зенит Азмун Сердар
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1642678125
Да никуда он не перейдет и летом продлит контракт еще на 3 года
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neveldomha
1642678217
Итальяшки совсем обнищали.
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paracetamol
1642678364
Пусть Азмун в ЛЕ поиграет, полезно. Челси гол забил и тут тоже надо постараться!
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vladimir-7
1642678747
Торгаши, с двух сторон, любят поторговаться, изображая рынок.
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Fusballer
1642680052
1 миллион вполне разумная цена. Бонусы - уже лишнее. Столько и Дзюба сможет заплатить. Если только 30 за Юве в будущем наколотит.
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mamba9090909
1642680494
Давным давно известно, что Азмун останется до лета. Но журналистам, видимо, писать не о чем, вот и выдумывают разные тупики и прочее.
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NewLife
1642686283
Слейте еще несколько игр в Европе, и этого не дадут.
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Форвард 79
1642693430
Итальяшки, что вообще обурели? Зениту выгодней его оставить, он до лета пользы больше чем на 3 ляма принесет
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Fusballer
1642697007
Ура, товарищи! https://iz.ru/1280037/2022-01-20/putin-prisvoil-zvanie-geroia-truda-glave-gazproma-milleru?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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