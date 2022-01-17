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  • Азмун хочет перейти в «Ювентус». Туринцы предложили «Зениту» 1+2 миллиона (Tuttosport)

Азмун хочет перейти в «Ювентус». Туринцы предложили «Зениту» 1+2 миллиона (Tuttosport)

17 января 2022, 15:34
21

«Ювентус» продолжает переговоры по трансферу форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Туринский клуб хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 1 миллион евро и еще 2 миллиона в качестве бонусов.

В ближайшее дни «Зенит» даст ответ на это предложение. Питерцы хотят выручить за иранца 5 миллионов евро.

Сам футболист хочет перейти в «Ювентус» – либо сейчас, либо летом в статусе свободного агента.

  • Азмун в этом сезоне забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Азмун Сердар
Комментарии (21)
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DOCTOR PENALTY
1642423128
Злостный алиментщик стоит совсем недорого. )
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portero
1642425242
Хитрюганы но лям точно погоды не сделает, пусть сидит на лавке, а летом Юве он уже и не нужен будет....
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Vitaga
1642427672
это нормальный вариант для Азмуна
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Sancho010365
1642428764
АЗМУН заслуживает классной команды, Ювентус сила!
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Вомбат
1642430125
Интересны не сами серии сериала "Бред про Зенит", а комментарии читателей. Что они скажут, когда в следующей серии Зениту предложат доплатить за то, чтобы забрать Азмуна. Напомню, сначала за Азмуна давали 3, а Зенит требовал 4, потом давали 4, а Зенит требовал 4.5, потом 4.5, а Зенит требовал 5, потом давали 5, а Зенит требовал 20. Потом Зенит снова требовал 5, а сколько давали журналисты помалкивали. И наконец придумали. Теперь дают 1 млн евро. И еще 2 в виде бонусов, если он пробьется в основу. Супер. Готовьтесь к следующей серии. И кстати, а где новые серии сериала "Сплетни про Спартак"? Что-то давно не видно. Сценаристы, ау!
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nemolod
1642431761
Рыночная стоимость в 25 раз выше покупательной? Это как у Елены Степаненко в ее номере "Никакой торговли" : Прошу сто,отдам за 20!
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Давид59
1642432246
Бомбардир! Вы там нолик не потеряли? Как можно продать игрока за миллион, если его рыночная стоимость 25?
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ВАСЯ КАСКИН
1642437739
в лионе хоть играл бы, а в юве сами знаете что
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paracetamol
1642441162
Юва куда лучше, а разницу Азмун пусть из своих доплачивает. Табун пусть продаст и валит!
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alp
1642444143
раньше надо было продавать иранца.. опять руководятлы зенитовские облажались
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