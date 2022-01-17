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    Азмун хочет перейти в «Ювентус». Туринцы предложили «Зениту» 1+2 миллиона (Tuttosport)

    «Ювентус» продолжает переговоры по трансферу форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

    Туринский клуб хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 1 миллион евро и еще 2 миллиона в качестве бонусов.

    В ближайшее дни «Зенит» даст ответ на это предложение. Питерцы хотят выручить за иранца 5 миллионов евро.

    Сам футболист хочет перейти в «Ювентус» – либо сейчас, либо летом в статусе свободного агента.

    • Азмун в этом сезоне забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +719

      Vitaga 16 минут назад

      это нормальный вариант для Азмуна

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      Рейтинг: +56824

      portero 56 минут назад

      Хитрюганы но лям точно погоды не сделает, пусть сидит на лавке, а летом Юве он уже и не нужен будет....

      1
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      Рейтинг: +4008

      Бомбардиръ 1 час назад

      И в итоге бомжи продадут его за бутылку водки.

      1
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      Рейтинг: +22809

      bset 1 час назад

      Уйдет за 5 миллионов, а потом болельщики будут рассказывать, что их не Газпром содержит, а они сами на трансферах зарабатывают)))

      0
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      Рейтинг: +2143

      petrucho-spb > bset 54 минуты назад

      Зенит уже заработал только в Европе 39 млн. Например,Спартак около 8 млн. Чувствуешь разницу.

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      Рейтинг: +2143

      petrucho-spb > petrucho-spb 4 минуты назад

      Не в обиду Спартаку, они в Еврокубках здорово выступили.

      0
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      Рейтинг: +24039

      vladimir-7 1 час назад

      Зенит будет согласен, если исправите в своих предложениях единичку
      на трешку и всё, забирайте. Или Сердар, плати сам неустойку и вперед.

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      Рейтинг: +22353

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Злостный алиментщик стоит совсем недорого. )

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