Азмун хочет перейти в «Ювентус». Туринцы предложили «Зениту» 1+2 миллиона (Tuttosport)

«Ювентус» продолжает переговоры по трансферу форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
Туринский клуб хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 1 миллион евро и еще 2 миллиона в качестве бонусов.
В ближайшее дни «Зенит» даст ответ на это предложение. Питерцы хотят выручить за иранца 5 миллионов евро.
Сам футболист хочет перейти в «Ювентус» – либо сейчас, либо летом в статусе свободного агента.
- Азмун в этом сезоне забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
Источник: Tuttosport