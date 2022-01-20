Семак: «Азмун хочет доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал будущее в клубе форварда Сердара Азмуна.

– Медведев оценивает вероятность ухода Азмуна зимой в один процент. Он важен для вас в весенней части?

– Он важен, когда здоров. А сейчас полтора месяца у него проблемы. Конечно, мне важно понимать: уйдeт он сейчас или нет. Если уходит, мы должны найти замену.

Сердар может желать покинуть «Зенит», но мы обязаны безболезненно его заменить. Мне хочется, чтобы эти вопросы решались раньше. Плюс у нас есть и остальные футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но ничего не поделать.

– Он не изменит позицию по продлению контракта?

– Сейчас его желание – доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом.

В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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