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    Семак: «Азмун хочет доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал будущее в клубе форварда Сердара Азмуна.

    – Медведев оценивает вероятность ухода Азмуна зимой в один процент. Он важен для вас в весенней части?

    – Он важен, когда здоров. А сейчас полтора месяца у него проблемы. Конечно, мне важно понимать: уйдeт он сейчас или нет. Если уходит, мы должны найти замену.

    Сердар может желать покинуть «Зенит», но мы обязаны безболезненно его заменить. Мне хочется, чтобы эти вопросы решались раньше. Плюс у нас есть и остальные футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но ничего не поделать.

    – Он не изменит позицию по продлению контракта?

    – Сейчас его желание – доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом.

    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2022 12:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3920

      neveldomha 10 часов назад

      Если это проблемы физики, то дальше Турции ему не уехать.

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      Рейтинг: +10973

      Вомбат 12 часов назад

      Так и будет. В смысле, подъемные он получит. А вот ЛЕ он не возьмет, там есть команды посильнее Зенита, а главное -- с таими вратарями, как Кержаков и Крицюк еврокубки не выигрываются От слова никогда.

      1
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      Рейтинг: +4998

      Павелий 12 часов назад

      А потом себе ещё подписной бонус возьмёт в новой команде! =)

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      Рейтинг: +13543

      ilichkadr 12 часов назад

      Если полтора месяца у Азмуна проблемы, то может случиться, что в весенней стадии Сердар не сможет выходить на поле, и на кой его содержать до лета? Надо продавать пока за него дают хоть что-то.

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      Рейтинг: +15364

      paracetamol 13 часов назад

      Да керсим! Ое свои бабки, за него заплаченные, за 3 чемпионства подряд отыграл. А тут, может, и ЛЕ возьмет!

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