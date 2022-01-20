«Ростов» купил Мельникова у «Спартака»

«Ростов» объявил о переходе нападающего «Спартака» Степана Мельникова.

Донской клуб заключил с новичком контракт до лета 2026 года.

Сообщалось, что трансфер вингера обойдется «Ростову» в 500 тысяч евро.

Мельников – воспитанник «Спартака».

В ноябре он провел единственный матч за главную команду.

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