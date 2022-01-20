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    «Ростов» заплатит «Спартаку» 500 тысяч за 19-летнего Мельникова («РБ-Спорт»)

    «Спартак» и «Ростов» согласовали трансфер полузащитника Степана Мельникова.

    По информации «РБ-Спорт», ростовчане заплатят за 19-летнего вингера около 500 тысяч долларов в качестве отступных.

    • Мельников – воспитанник «Спартака».
    • Он провел 1 матч за основу клуба.
    • В сезоне ФНЛ Мельников провел 21 матч за «Спартак-2», забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    20.01.2022 13:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +521

      БеZуМныЙ 8 часов назад

      Молодец пацанчик. Вырвался. Теперь хоть футболистом станет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      Чехов на Садовой 8 часов назад

      Ей на педикюр не хватит, только на интимную стрижку (под Котовского). А Мельнику и Ростову удачи.

      0
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 12 часов назад

      Да эти 500 тонн долларов, только на педикюр Зареме.

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