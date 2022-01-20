«Ростов» заплатит «Спартаку» 500 тысяч за 19-летнего Мельникова («РБ-Спорт»)

«Спартак» и «Ростов» согласовали трансфер полузащитника Степана Мельникова.
По информации «РБ-Спорт», ростовчане заплатят за 19-летнего вингера около 500 тысяч долларов в качестве отступных.
- Мельников – воспитанник «Спартака».
- Он провел 1 матч за основу клуба.
- В сезоне ФНЛ Мельников провел 21 матч за «Спартак-2», забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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Источник: «РБ-Спорт»