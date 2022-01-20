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    «Локомотив» заплатит 2,5 миллиона за форварда «Монако» Изидора («СЭ»)

    Нападающий «Монако» Вильсон Изидор перейдет в «Локомотив».

    По информации «СЭ», московский клуб заплатит за 21-летнего француза 2,5 миллиона евро. В ближайшее время форвард подпишет контракт с «Локо» на 4,5 года.

    • В этом сезоне Изидор не забил ни одного гола в 9 матчах.
    • Его контракт с «Монако» истекает в июне 2023 года.
    • Рыночная стоимость француза – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2022 13:37
    Комментарии8
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      Рейтинг: +246

      SpartakMoskwa 7 часов назад

      Блин, я сразу вспомнил великого голеадора динамовского - Лаки Изибора, эх, где наши 2000ые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer 12 часов назад

      Эх, не те ныне французы пошли, не те...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Fusballer 11 часов назад

      Воспитают в депо и продадут миллионов за 15-20, тем же
      французам.

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      Рейтинг: +1929

      Semushkin Roman Valerievi 12 часов назад

      лучше бы из Монако взяли Головина

      1
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Semushkin Roman Valerievi 11 часов назад

      Монако действующего игрока за такие деньги не продаст.

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      Рейтинг: +10973

      Вомбат > Semushkin Roman Valerievi 11 часов назад

      Невозможно. План Локо -- скупаем молодых талантов, они растут в цене, через несколько лет мы их продаем с большой выгодой, и увеличиваем бюджет. План, на мой взгляд дурацкий, никого они с выгодой не продадут, но уж какой есть.

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      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Вомбат 11 часов назад

      типа как с Кралом у нас)))

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      Рейтинг: +815

      Cromathaar > Вомбат 8 часов назад

      Бека-Бека вполне смогут продать, мне кажется. По остальным вопросы, конечно.

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