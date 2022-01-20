«Локомотив» заплатит 2,5 миллиона за форварда «Монако» Изидора («СЭ»)

Нападающий «Монако» Вильсон Изидор перейдет в «Локомотив».

По информации «СЭ», московский клуб заплатит за 21-летнего француза 2,5 миллиона евро. В ближайшее время форвард подпишет контракт с «Локо» на 4,5 года.

В этом сезоне Изидор не забил ни одного гола в 9 матчах.

Его контракт с «Монако» истекает в июне 2023 года.

Рыночная стоимость француза – 3 миллиона евро.

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