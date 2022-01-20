«Фиорентина» не хочет бесплатно отпускать Кокорина. Ему попытаются найти новый клуб в январе (Firenze Viola)

«Фиорентина» хочет избавиться от нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.
По информации Firenze Viola, клуб не намерен разрывать контракт с 30-летним россиянином по обоюдному согласию из-за серьезных затрат – «Фиорентине» придется выплатить Кокорину большую компенсацию.
Итальянский клуб попытается найти клуб для россиянина до закрытия трансферного окна. Наиболее вероятен переезд Кокорина в Россию или ОАЭ, где смогут удовлетворить его финансовые запросы.
- В январе 2021 года «Фиорентина» заплатила за Кокорина 3,5 миллиона евро.
- За год он ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
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Источник: Firenze Viola