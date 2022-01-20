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    «Фиорентина» не хочет бесплатно отпускать Кокорина. Ему попытаются найти новый клуб в январе (Firenze Viola)

    «Фиорентина» хочет избавиться от нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

    По информации Firenze Viola, клуб не намерен разрывать контракт с 30-летним россиянином по обоюдному согласию из-за серьезных затрат – «Фиорентине» придется выплатить Кокорину большую компенсацию.

    Итальянский клуб попытается найти клуб для россиянина до закрытия трансферного окна. Наиболее вероятен переезд Кокорина в Россию или ОАЭ, где смогут удовлетворить его финансовые запросы.

    • В январе 2021 года «Фиорентина» заплатила за Кокорина 3,5 миллиона евро.
    • За год он ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: Firenze Viola

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    20.01.2022 17:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: +56941

      portero 6 часов назад

      найти идиотов невозможно....

      0
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      Рейтинг: +4936

      rash1959 7 часов назад

      газизова шамильку пригласите, он всё уладит. До конца января всего ничего осталось.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer 7 часов назад

      Надо будет ещё и доплатить за него.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13543

      ilichkadr 7 часов назад

      Да, уж.....очень не простая задача у Фиорентины втюхать Санька за хорошее бабло. Придётся терпеть и содержать Кокошу до окончания контракта.

      1
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 8 часов назад

      Свинарник продал итальянцам Саню, те разобрались и обнаружили, что игрок, как чемодан без ручки, нести тяжело и выбросить жалко.

      1
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      Рейтинг: +395

      Rainmaker 8 часов назад

      " где смогут удовлетворить его финансовые запросы" зажрался, парниша

      0
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      Рейтинг: +4017

      Бомбардиръ 8 часов назад

      Жертва хрюшкина гешефта...

      2
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      Рейтинг: +3156

      Klaido > Бомбардиръ 8 часов назад

      по гешефту это к вам, осликам - к гине и бабайке

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