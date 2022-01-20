Вагнер Лав подписал контракт с «Мидтьюлландом» до конца сезона

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в датский «Мидтьюлланд».
Контракт с 37-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2021/22.
- Вагнер – 7-й бразилец «Мидтьюлланде».
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».
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Источник: сайт «Мидтьюлланда»