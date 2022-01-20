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    Вагнер Лав подписал контракт с «Мидтьюлландом» до конца сезона

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в датский «Мидтьюлланд».

    Контракт с 37-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2021/22.

    • Вагнер – 7-й бразилец «Мидтьюлланде».
    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».

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    Источник: сайт «Мидтьюлланда»

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    20.01.2022 17:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1936

      Niko 8 часов назад

      тьфу на нынешнее руководство цска. Обидно, что такие близорукие. Даже если не заиграл бы как раньше, уж эту ошибку им легко бы простили. Хотя у него только в еврокубках голов за казахов больше чем у всех нападающих цска вместе взятых за весь чемпионат.

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