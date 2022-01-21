«Милану» предложили Азмуна (Николо Скира)

Форвард «Зенита» Сердар Азмун мог оказаться в «Милане».
Итальянскому клубу предложили купить 27-летнего футболиста в январе.
Миланцы не захотели подписывать нападающего.
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость иранца – 25 миллионов евро.
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Источник: твиттер Николо Скиры