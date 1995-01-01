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    «Милану» предложили Азмуна (Николо Скира)

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун мог оказаться в «Милане».

    Итальянскому клубу предложили купить 27-летнего футболиста в январе.

    Миланцы не захотели подписывать нападающего.

    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость иранца – 25 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +664

      Soccerdealer63 59 минут назад

      А вот кому азмуны по дешёвке!!!???)))

      0
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      Рейтинг: +1768

      DMитрий 1 час назад

      Мля, как старую ненужную проститутку всем втюхивают. Противно уже. Медведев... ты себя, когда уже продаж куда-нибудь в Эфиопию!?

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