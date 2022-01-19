Семак: «Тренирую «Зенит» до 31 мая. Дальше – посмотрим»

А дальше уфу
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил неопределенность с будущим. У него через четыре месяца истекает контракт.
«Обсуждали ли с клубом мой контракт? Не обсуждали. Доработаем и посмотрим. У меня действующее соглашение. До 31 мая я работаю. Дальше – посмотрим», – сказал Семак.
- Семак принял «Зенит» в 2018 году, взял с командой 6 трофеев.
- Команда и сейчас лидирует в РПЛ.
- «Зенит» проводит сбор в ОАЭ.
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