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    Семак: «Тренирую «Зенит» до 31 мая. Дальше – посмотрим»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил неопределенность с будущим. У него через четыре месяца истекает контракт.

    «Обсуждали ли с клубом мой контракт? Не обсуждали. Доработаем и посмотрим. У меня действующее соглашение. До 31 мая я работаю. Дальше – посмотрим», – сказал Семак.

    • Семак принял «Зенит» в 2018 году, взял с командой 6 трофеев.
    • Команда и сейчас лидирует в РПЛ.
    • «Зенит» проводит сбор в ОАЭ.

    Карпин: «Не согласен с Дюковым, что в России нет тренерской школы. Есть Семак, Слуцкий»

    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2022 20:12
    Комментарии14
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      А дальше уфу

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      Рейтинг: +3156

      Klaido 15 часов назад

      Сережа, верим! Свободу Семаку, дайте ему поработать!!!!

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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 16 часов назад

      После 31 мая поздно смотреть, если только смотреть переход в другой клуб

      0
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      Рейтинг: +2264

      волчарик 19 января, 23:19

      Конечно Богданыча надо поругать,но разве большего добились(с газденьгами)Спалети,Луческу,Манчини,Боаш?

      1
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      Рейтинг: +2264

      волчарик > волчарик 19 января, 23:20

      К тому же игроки покупались под них и какие.

      1
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      Рейтинг: +717

      вальтер79 19 января, 23:17

      скоро вбросы начнуться новых тренеров для Зенита ждемс сериал))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n 19 января, 22:11

      Семак: «Тренирую «Зенит» до 31 мая, а дальше??? А дальше не тренерую!

      1
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      Рейтинг: +712

      jek718875 19 января, 21:09

      Достаточно,дай другим порулить

      1
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      Рейтинг: +56941

      portero 19 января, 20:49

      Тебе надо чемпионат брать, иначе точно попрут.
      Да и в ЛЕ постараться, хотя у тебя там ничего не получается, от слова совсем, на выезде тупая трусливая тактика, а дома физики не хватает чтоб дожимать соперника ...

      2
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      Рейтинг: +6470

      vladik12 > portero 19 января, 22:34

      Пфф, разве проблема выиграть этот карманный чемпионат?

      2
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      ...
      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > portero 16 часов назад

      Выиграть чемпионат РПЛ не зависит от Семака, любого
      человека, даже Чердака, поставь и золотые медали в кармане.

      0
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      Рейтинг: +431

      Paladius > vladimir-7 14 часов назад

      Только почему то у Манчини и Луческу это не очень получалось! Хотя тренеры гораздо более квалифицированные и опытные чем Семак!

      1
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > Paladius 14 часов назад

      Денег стали вливать достаточно.

      0
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      Рейтинг: +235

      КУКУШКА 19 января, 20:28

      Сережка нам с тобой весело.

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