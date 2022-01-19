«Зенит» не ведет переговоры с Семаком о продлении контракта. Он истекает в мае (Metaratings)

Если не проявит себя в ЛЕ скорее всего с ним расстанутся
У главного тренера «Зенита» Сергея Семака в мае истекает контракт, но руководство не ведет переговоры о продлении. В то же время замену Семаку в Санкт-Петербурге не ищут.
Возможно, переговоры «Зенита» и Семака по продлению начнутся в ближайшее время.
- Семак принял «Зенит» в 2018 году, взял с командой 6 трофеев.
- Команда и сейчас лидирует в РПЛ.
- «Зенит» проводит сбор в ОАЭ.
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