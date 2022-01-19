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    «Зенит» не ведет переговоры с Семаком о продлении контракта. Он истекает в мае (Metaratings)

    У главного тренера «Зенита» Сергея Семака в мае истекает контракт, но руководство не ведет переговоры о продлении. В то же время замену Семаку в Санкт-Петербурге не ищут.

    Возможно, переговоры «Зенита» и Семака по продлению начнутся в ближайшее время.

    • Семак принял «Зенит» в 2018 году, взял с командой 6 трофеев.
    • Команда и сейчас лидирует в РПЛ.
    • «Зенит» проводит сбор в ОАЭ.

    Карпин: «Не согласен с Дюковым, что в России нет тренерской школы. Есть Семак, Слуцкий»

    Источник: Metaratings

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    19.01.2022 11:31
    Комментарии27
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 6 часов назад

      Если не проявит себя в ЛЕ скорее всего с ним расстанутся

      0
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      Рейтинг: +93143

      zigbert 19 января, 21:18

      А куда спешить? Семак из Зенита сам уходить не будет.

      2
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      Рейтинг: +1840

      serglider 19 января, 20:29

      Есть у меня мысль, а не Кержа ли случаем, на место Семака поставят? Блатоте везде у нас дорога)))

      1
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      Рейтинг: +4066

      Блямба 19 января, 16:55

      Там золотая карта клиента.
      Продлит ,когда сам захочет.

      4
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      Рейтинг: +6276

      mamba9090909 19 января, 15:12

      Всё это блабла. Семак будет тренером Зенита как минимум ещё сезон.

      1
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      Рейтинг: +1840

      serglider > mamba9090909 19 января, 20:36

      Скорее до конца чемпионата. Газромовские рулевые надо полагать знают, что чемпионат РФ, Зеня даже с обезьяной на посту тренера возьмет, а вот в еврокубках у Семака все складывается тухло, только в этом сезоне в ЛЕ чудом просочились, а победу с Марибором судья им откровенно подарил.

      1
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      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 19 января, 15:02

      Летом возьмут качественного успешного тренера и в следующем году блеснут в ЛЧ

      1
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      ...
      Рейтинг: +1840

      serglider > Форвард 79 19 января, 20:25

      С чего вдруг "блеснут"!? Общий уровень чемпионата России - ниже плинтуса, а формула успехов в еврокубках: Сильный чемпионат - сильные футбольные клубы!

      1
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      Рейтинг: +3156

      Klaido 19 января, 13:59

      рукоблуда пусть подписывают - как раз тоже контракт истекает, все одно с футболом уже будет завязывать....
      рукоблуд - их тренерское будущее

      2
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      Рейтинг: +1840

      serglider > Klaido 19 января, 20:41

      Кто же "завяжет" пока хорошие бабосы капают? А для тренера уровня Зени, надо еще лицензию Про получить, то есть начинать нужно практически с нуля... Неее... Здюба будет играть, пока его взашей не выпрут)))

      3
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      Рейтинг: +3156

      Klaido > serglider 15 часов назад

      тут ты прав)))+1
      этот жадный рукоблуд будет до последнего упираться - смесь Аршавина по жадности и Погребняка по хамству, деревянностью и мании своей нужности и значимости

      1
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      Рейтинг: +15742

      Garrincha58 19 января, 13:32

      если не пройдут Бетис и не выиграют АПЛ могут и не продлить

      1
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      ...
      Рейтинг: +827

      lysenkoff > Garrincha58 19 января, 13:41

      Значит не продлят, выиграть АПЛ будет невозможно для Семака ))))))

      3
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      Рейтинг: +56941

      portero 19 января, 13:16

      Дело в том что никого и не найдут еще, а смысл менять на х.з. кого...

      3
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      Рейтинг: +521

      БеZуМныЙ 19 января, 13:11

      Подпишут с Богданычем. Очередное чемпионство возьмёт как пить дать. Гыгыгы

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