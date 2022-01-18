Федун: «Осталось мало реальных источников повышения доходов. Пиво на стадионе – одна из возможностей»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступает за возвращение пива* на российские стадионы.

— Есть ли какие-либо даты, когда примут закон о пиве?

— К сожалению, ничего конкретного сказать не могу. Это нужно спрашивать у депутатов. Знаю, что был позитивный отзыв правительства. Мы все находимся в стадии ожидания.

Осталось мало реальных источников повышения доходов для клуба, а это одна из возможностей, которые до сих пор не использовали.

— Закон как-то поможет «Спартаку»?

— Не скажу, что сильно. Но в любом случае это увеличение дохода, что хорошо.

* – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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