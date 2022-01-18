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  • Федун: «Осталось мало реальных источников повышения доходов. Пиво на стадионе – одна из возможностей»

Федун: «Осталось мало реальных источников повышения доходов. Пиво на стадионе – одна из возможностей»

18 января 2022, 22:25
16

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступает за возвращение пива* на российские стадионы.

— Есть ли какие-либо даты, когда примут закон о пиве?

— К сожалению, ничего конкретного сказать не могу. Это нужно спрашивать у депутатов. Знаю, что был позитивный отзыв правительства. Мы все находимся в стадии ожидания.

Осталось мало реальных источников повышения доходов для клуба, а это одна из возможностей, которые до сих пор не использовали.

— Закон как-то поможет «Спартаку»?

— Не скажу, что сильно. Но в любом случае это увеличение дохода, что хорошо.

* – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

На стадионах РПЛ разрешат продавать пиво. Это лоббирует «Зенит» в лице Илюхиной («СЭ»)

Федун – о ситуации в ОАЭ: «Не вижу никаких угроз для «Спартака», собираюсь приехать на сборы»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (16)
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tilvan
1642535331
Вариант заработка от самой игры уже не рассматривается?
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alefreddy
1642537869
Вискарь и Текила поможет
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BRO_football
1642539461
Воспитывать и продавать футболистов не пробовали?
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Enter2006
1642545242
Федун, да куда там, давай по полной! Пиво, водка, селёдка, и шест для заремы на стадионе. Если играть не умеем (точнее не хотим), будем с шоу снимать бабла! )
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derrik2000
1642573124
Вот так. Главное для этих "успешных предпринимателей" - повышение доходов. Всё остальное, в т. ч. повышение уровня ИГРЫ команд, ну, или любой другой деятельности, начиная от КАЧЕСТВЕННОГО ремонта многоквартирных домов, дорог и заканчивая выпуском КАЧЕСТВЕННОЙ промышленной и с/х продукции, ИХ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ! Одним словом - *ИДОРЫ! Во всех смыслах этого слова.
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vladimir-7
1642573248
* – чрезмерное или НЕДОСТАТОЧНОЕ употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Ответить
Vitaga
1642577322
повышение дохода- успешная игра в лиге чемпионов а у тупого федуна -продажа пива.
Ответить
paracetamol
1642583228
Пиво без водки - деньги на ветер. Ты это учел?
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Plyash
1642585280
Ты сначала переведи чемпионат на лето,а потом думай о пиве,придурок.А пока в морозы пей своё пиво на улице сам.
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