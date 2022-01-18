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    Федун: «Осталось мало реальных источников повышения доходов. Пиво на стадионе – одна из возможностей»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун выступает за возвращение пива* на российские стадионы.

    — Есть ли какие-либо даты, когда примут закон о пиве?

    — К сожалению, ничего конкретного сказать не могу. Это нужно спрашивать у депутатов. Знаю, что был позитивный отзыв правительства. Мы все находимся в стадии ожидания.

    Осталось мало реальных источников повышения доходов для клуба, а это одна из возможностей, которые до сих пор не использовали.

    — Закон как-то поможет «Спартаку»?

    — Не скажу, что сильно. Но в любом случае это увеличение дохода, что хорошо.

    * – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

    На стадионах РПЛ разрешат продавать пиво. Это лоббирует «Зенит» в лице Илюхиной («СЭ»)

    Федун – о ситуации в ОАЭ: «Не вижу никаких угроз для «Спартака», собираюсь приехать на сборы»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2022 22:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 19 января 2022, 12:53

      Федун, ты за год стал БОГАЧЕ на ТРИ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ!!! И плачешься нам тут про источники доходов! Жадность твоя не имеет пределов...(((((((((((((((((

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 19 января 2022, 12:41

      Ты сначала переведи чемпионат на лето,а потом думай о пиве,придурок.А пока в морозы пей своё пиво на улице сам.

      4
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      Рейтинг: +20841

      derrik2000 > playsh 19 января 2022, 12:44

      "А пока в морозы пей своё пиво на улице сам."

      А чё???Выпил - сбегал пописял, ещё хлебнул - опять пописял...
      Сразу два удовольствия - и матч посмотрел, и облегчился... )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > playsh 19 января 2022, 12:58

      Нет никакой разницы, как назвать чемпионат. Весна-осень, или осень-весна. Тут главное, чтобы не было паузы на два летних месяца в нашем чемпионате. Играть с конца марта до конца октября. Если нужно, делать летом по две игры в неделю, как в Англии на Новый год. Не развалятся игроки, а только в тонус войдут. Может и в Европе кого то обыгрывать станут...

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh > Cleaner 19 января 2022, 13:37

      Только вот весна-осень была очень комфортной для всех нас.Успевали походить в маечках и шортах,да и пивка больше помещалось в утробу по жаре.

      2
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      Рейтинг: +14466

      playsh > derrik2000 19 января 2022, 13:39

      А если замок на ширинке сломается,то писец может наступить,мокрым домой ехать не охота.

      2
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      Рейтинг: +20841

      derrik2000 > playsh 19 января 2022, 13:50

      Не, ну, помню, как-то смотрел в (на) Украине тамошний чемпионат.
      Не помню, в каком году, по-моему, вначале нулевых или ещё раньше
      Уже они перешли на осень-весна.
      Там так было: последний тур чемпионата заканчивается, затем - слёзы радости-печали-цветы-награждения, и ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ начинается НОВЫЙ чемпионат.
      Никаких тебе летних перерывов.
      Трансферное окно само по себе открывалось-закрывалось в течение чемпионата.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 19 января 2022, 12:07

      Пиво без водки - деньги на ветер. Ты это учел?

      2
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      Рейтинг: +1995

      Vitaga 19 января 2022, 10:28

      повышение дохода- успешная игра в лиге чемпионов а у тупого федуна -продажа пива.

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      Рейтинг: +1995

      Vitaga > 19 января 2022, 13:30

      )) смешно. не зная человека - его оскорбить. федун честно сделал состояние? я знаком был с одним человеком по имени Спартак) и знаю как делалось это состояние. ума у федуна чуть выше среднего но опять же ум этот специфический. то что ты называешь деловой хваткой - пронырливость и изворотливость. такими и были комсомольские вожаки - прохиндеи. если они твой идеал- тогда ты прав. эти люди как и федун приспособленцы и аферисты они не могут честно работать и зарабатывать.

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      Рейтинг: +1995

      Vitaga > 19 января 2022, 14:28

      ))) да нет у меня дивана. не люблю я их. клуб был. устал я им заниматься. всюду надо взятки давать. заносить нужным людям. а я не умею. нанимал специального человека для этого. а что такие люди как федун решают вопросы на уровне страны - горе нашей страны.

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Vitaga 20 января 2022, 19:02

      То то мы и видим бзянит прям много заработал в ЛЧ! Получил за участие и слился.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2022, 09:20

      * – чрезмерное или НЕДОСТАТОЧНОЕ употребление алкоголя вредит
      вашему здоровью.

      0
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      Рейтинг: +20841

      derrik2000 19 января 2022, 09:18

      Вот так.
      Главное для этих "успешных предпринимателей" - повышение доходов.
      Всё остальное, в т. ч. повышение уровня ИГРЫ команд, ну, или любой другой деятельности, начиная от КАЧЕСТВЕННОГО ремонта многоквартирных домов, дорог и заканчивая выпуском КАЧЕСТВЕННОЙ промышленной и с/х продукции, ИХ ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!
      Одним словом - *ИДОРЫ!
      Во всех смыслах этого слова.

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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 19 января 2022, 01:34

      Федун, да куда там, давай по полной! Пиво, водка, селёдка, и шест для заремы на стадионе. Если играть не умеем (точнее не хотим), будем с шоу снимать бабла! )

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 января 2022, 23:57

      Воспитывать и продавать футболистов не пробовали?

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      Рейтинг: +2134

      alefreddy 18 января 2022, 23:31

      Вискарь и Текила поможет

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      Рейтинг: +585

      tilvan 18 января 2022, 22:48

      Вариант заработка от самой игры уже не рассматривается?

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