Федун – о ситуации в ОАЭ: «Не вижу никаких угроз для «Спартака», собираюсь приехать на сборы»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу ситуации в ОАЭ, где московский клуб проводит сбор.

Ранее на Абу-Даби были совершены атаки с помощью беспилотников.

Власти ОАЭ обвинили в нанесении этих ударов йеменских повстанцев.

«Объединенные Арабские Эмираты – большая страна. Я не вижу никаких угроз ни для «Спартака», ни для людей, которые там сейчас находятся. В данный момент даже за команду не тревожусь.

Постараюсь поехать на сборы. Ковид и всякие другие проблемы могут помешать, не могу ничего точно сказать. Но точно собираюсь в Объединенные Арабские Эмираты», – сказал Федун.