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    Федун – о ситуации в ОАЭ: «Не вижу никаких угроз для «Спартака», собираюсь приехать на сборы»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу ситуации в ОАЭ, где московский клуб проводит сбор.

    • Ранее на Абу-Даби были совершены атаки с помощью беспилотников.
    • Власти ОАЭ обвинили в нанесении этих ударов йеменских повстанцев.

    «Объединенные Арабские Эмираты – большая страна. Я не вижу никаких угроз ни для «Спартака», ни для людей, которые там сейчас находятся. В данный момент даже за команду не тревожусь.

    Постараюсь поехать на сборы. Ковид и всякие другие проблемы могут помешать, не могу ничего точно сказать. Но точно собираюсь в Объединенные Арабские Эмираты», – сказал Федун.

    • «Спартак» прибыл на сборы в ОАЭ 17 января.
    • Команда будет находиться там до 12 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2022 18:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1311

      Taps 18 января 2022, 22:46

      ... бабу свою не забудь. Паранджа ей к лицу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      Врундель 18 января 2022, 22:20

      Так там всё равно свинину не едят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      kliker 18 января 2022, 20:02

      А может проще всё же перенести сборы, если бомбят, а не надеяться на "Авось". Кому он потом будет доказывать, что он не хотел, если вдруг прилетит? Что его власти ОАЭ не предупредили или утверждали прямо обратное? Помнится, самолётам тоже диспетчеры говорили, что там никто не стреляет, летите.

      1
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      Рейтинг: +1444

      вальтер79 18 января 2022, 18:45

      главное каску не забудь красно белую)))))))))

      3
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