На стадионах РПЛ разрешат продавать пиво. Это лоббирует «Зенит» в лице Илюхиной («СЭ»)

Источник анонсировал возвращение пива* на российские футбольные стадионы. На матчах вновь будут разрешены свободная продажа и распитие алкогольного напитка.
Лоббистом возвращения пива выступает «Зенит» в лице председателя совета директоров Елены Илюхиной.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- В феврале команда сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».
- Сейчас «Зенит» проводит сборы в ОАЭ.
* – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
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Источник: «Спорт-Экспресс»