Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На стадионах РПЛ разрешат продавать пиво. Это лоббирует «Зенит» в лице Илюхиной («СЭ»)

    Источник анонсировал возвращение пива* на российские футбольные стадионы. На матчах вновь будут разрешены свободная продажа и распитие алкогольного напитка.

    Лоббистом возвращения пива выступает «Зенит» в лице председателя совета директоров Елены Илюхиной.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • В феврале команда сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».
    • Сейчас «Зенит» проводит сборы в ОАЭ.

    * – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

    Россия может подать заявку на проведение Евро-2032

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2022 16:54
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 января 2022, 12:48

      Под шумок чтоб болел задобрить пропихнут закон с фан id

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3737

      Ziklop 18 января 2022, 21:18

      футболисты лучше начнут играть, если пиво будут пить на трибуне, тогда и водку надо продавать , еврокубки начнём брать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 января 2022, 20:51

      ей что денег мало? она любительница пивка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2022, 20:49

      Рискованное решение. Беспорядков на стадионе будет больше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > zigbert 18 января 2022, 21:10

      Вряд ли. Кому надо, тот уже готовый на стадион придет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > R_a_i_n 18 января 2022, 21:25

      Конечно можно и перед футболом зарядиться. Но когда в кармане есть деньги а пиво рядом отчего же не взять.
      Главное то конечно не в этом а кто то хочет заработать на продаже пива на стадионах.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > zigbert 19 января 2022, 12:47

      А сейчас беспорядков меньше?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Hektor 84 19 января 2022, 15:47

      Хотелось бы чтобы футбольные матчи были еще и праздником. Вопрос конечно не новый но нарушителей надо наказывать и сейчас для этого есть возможности, так чтобы стадион стал тем местом куда можно было бы сходить семьями. Категорически я не против пива, можно и попробовать организовать и если это все будет в приличных рамках, почему бы и нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 18 января 2022, 20:34

      Перед крупными матчами, обычно заходим на ваське в контакт бар, помогает настроиться на боевой лад. но, конечно, без драк и провакаций, всё максимально культурно. обидно, что я уже год как не пью, а алкоголь на стадионах разрешили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      воинКС 18 января 2022, 20:27

      Новый слоган: прийди на стадион , выпей пива!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 18 января 2022, 19:00

      бомжи да без фуфырика - это же нонсенс...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Barmaleushka 18 января 2022, 21:10

      Все правильно, бомж и есть свинья!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Barmaleushka 19 января 2022, 09:26

      Ой как заверещал-то, как заверещал!!! Правда глаза колет!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > R_a_i_n 19 января 2022, 11:08

      Вы сейчас сказали, что ЗЕНИТОВЕЦ - это латентный СПАРТАКОВЕЦ? Смелое заявление!..)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Cleaner 19 января 2022, 11:46

      Я сказал, что бомж это свинья. Где тут слова о Спартаке??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Barmaleushka 19 января 2022, 16:22

      Естественно!!! Откуда у вас, таковой??? Какой дух у вас есть известно давно уже!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Barmaleushka 19 января 2022, 17:14

      У любого(кроме Питера) спроси и будешь удивлен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 18:48

      С фанID с QR-иком ну и пиво для полного оболванивания....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1444

      вальтер79 18 января 2022, 18:44

      а как же водка без ерша на стадике скучно будет и бутеры с селедкой во народ повалит на футбол))))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > вальтер79 18 января 2022, 18:49

      В декабре и конце ноября нафиг пиво, только водка согреет...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 18:31

      И портвейн нужно разрешить! Вот веселуха то на трибунах начнется!!!

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11