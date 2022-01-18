На стадионах РПЛ разрешат продавать пиво. Это лоббирует «Зенит» в лице Илюхиной («СЭ»)

Источник анонсировал возвращение пива* на российские футбольные стадионы. На матчах вновь будут разрешены свободная продажа и распитие алкогольного напитка.

Лоббистом возвращения пива выступает «Зенит» в лице председателя совета директоров Елены Илюхиной.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

В феврале команда сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

Сейчас «Зенит» проводит сборы в ОАЭ.

* – чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Россия может подать заявку на проведение Евро-2032