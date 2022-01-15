Ребров: «Свинов – это моя кандидатура»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров взял ответственность за покупку вратаря «Факела» Ильи Свинова. Он рекомендовал подписать игрока.

– Пишут, что в приходе Свинова есть ваша роль, что это ваша кандидатура.

– Спортивный директор об этом сказал, что тут скрывать... Значит, так и есть. Я высказал свое мнение на основе опыта вратарского.

Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.

Он провел 11 сухих игр.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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