Ребров: «Свинов – это моя кандидатура»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров взял ответственность за покупку вратаря «Факела» Ильи Свинова. Он рекомендовал подписать игрока.
– Пишут, что в приходе Свинова есть ваша роль, что это ваша кандидатура.
– Спортивный директор об этом сказал, что тут скрывать... Значит, так и есть. Я высказал свое мнение на основе опыта вратарского.
- Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.
- Он провел 11 сухих игр.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»