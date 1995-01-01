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    Ребров: «Свинов – это моя кандидатура»

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров взял ответственность за покупку вратаря «Факела» Ильи Свинова. Он рекомендовал подписать игрока.

    – Пишут, что в приходе Свинова есть ваша роль, что это ваша кандидатура.

    – Спортивный директор об этом сказал, что тут скрывать... Значит, так и есть. Я высказал свое мнение на основе опыта вратарского.

    • Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.
    • Он провел 11 сухих игр.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15286

      paracetamol 1 час назад

      Атличная фамилия для свинарей, фирменная!

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