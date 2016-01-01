Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Агент Ракицкого – о продлении контракта: «От «Зенита» ничего конкретного. Есть разговоры с другими командами»

    Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с продлением контракта украинца с клубом из Санкт-Петербурга.

    «Пока ничего конкретного от «Зенита» нет. Ярослав едет на сборы, дальше будет видно. Интерес от других команд? Есть разговоры», – сказал Шаблий.

    • Нынешний контракт Ракицкого рассчитан до конца сезона.
    • Украинец выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В текущем сезоне защитник забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

    «СЭ»: «Зенит» в январе предложит Ракицкому новый контракт

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал ZenitCafe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92875
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68461
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru