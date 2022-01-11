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  • Агент Ракицкого – о продлении контракта: «От «Зенита» ничего конкретного. Есть разговоры с другими командами»

Агент Ракицкого – о продлении контракта: «От «Зенита» ничего конкретного. Есть разговоры с другими командами»

11 января 2022, 20:22
8

Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с продлением контракта украинца с клубом из Санкт-Петербурга.

«Пока ничего конкретного от «Зенита» нет. Ярослав едет на сборы, дальше будет видно. Интерес от других команд? Есть разговоры», – сказал Шаблий.

  • Нынешний контракт Ракицкого рассчитан до конца сезона.
  • Украинец выступает за «Зенит» с января 2019 года.
  • В текущем сезоне защитник забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

«СЭ»: «Зенит» в январе предложит Ракицкому новый контракт

Источник: телеграм-канал ZenitCafe
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Вомбат
1641924889
Обычно новые предложения по контракту возрастных футболистов делаются в Зените во время январских сборов после получения отчета тренера о состоянии игроков. Из-за этого Зенит потерял несколько важных игроков еще при митрофанушках. Может потерять и Ракицкого, если тот получит хорошее предложение. Да Дзюбу тоже моедт потерять, а заменить его некем. Но я думаю, что до этого не дойдет. Хотя, конечно, дурацкую зенитовскую систему надо менять. Нужен спортивный директор, которого в Зените нет.
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petrucho-spb
1641927624
Ярослав пригодится Зениту. но в паре с Ловренов не получается. С Ивановичем хороший был дуэт. И последнее время Ракитский стал очень сильно эмоционировать на поле. Удачи!
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portero
1641931635
Ловрена лучше убрать, он сам себе на уме...
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Stavr007
1641932361
в итоге останется, лимита по деньгам нет, заплатят сколько пожелает
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Garrincha58
1641934574
в Зените как не было хороших ц.защитников так и нет до сих пор даже когда играл бельгиец Ломбертс и то тот частенько косячил
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моэм
1641942722
Ракицкий сдал , но на процентов 10-15 , не больше ...он здоровый лось и пару лет ещё будет на уровне ...на настоящее время . он твёрдый игрок основы , играющий без травм ...я к тому что не вижу ему достойной замены как в плане индивидуальной единицы . так и в плане сыгранности защитной линии .
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Борисыч1
1641959990
В бомжатнике де-билы, это известно. Но со стороны-то видно, что Ракицкий определяет игру своим первым пасом и подачами с фланга в Динамовском стиле. С точки зрения менеджмента - выгоднее продать, чем отпустить через полгода свободным агентом. Но это для нормальных клубов. А запитеры чужих денег не считают, для них крайне принципиально не получить от Динамо убедительного пинка в задницу, который скинет зенитку с чемпионской лыжни.
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Hektor 84
1642010131
Лион с Ювентусом им не интересуются?
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