Агент Ракицкого – о продлении контракта: «От «Зенита» ничего конкретного. Есть разговоры с другими командами»

Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с продлением контракта украинца с клубом из Санкт-Петербурга.
«Пока ничего конкретного от «Зенита» нет. Ярослав едет на сборы, дальше будет видно. Интерес от других команд? Есть разговоры», – сказал Шаблий.
- Нынешний контракт Ракицкого рассчитан до конца сезона.
- Украинец выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В текущем сезоне защитник забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
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Источник: телеграм-канал ZenitCafe