Агент Ракицкого – о продлении контракта: «От «Зенита» ничего конкретного. Есть разговоры с другими командами»

Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с продлением контракта украинца с клубом из Санкт-Петербурга.

«Пока ничего конкретного от «Зенита» нет. Ярослав едет на сборы, дальше будет видно. Интерес от других команд? Есть разговоры», – сказал Шаблий.

Нынешний контракт Ракицкого рассчитан до конца сезона.

Украинец выступает за «Зенит» с января 2019 года.

В текущем сезоне защитник забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

«СЭ»: «Зенит» в январе предложит Ракицкому новый контракт