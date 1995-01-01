«СЭ»: «Зенит» в январе предложит Ракицкому новый контракт

«Зенит» отреагировал на ультиматум от агента защитника Ярослава Ракицкого. Клуб все-таки предложит украинцу новый контракт, но не в указанный агентом срок.

«Руководство «Зенита» в январе предложит новый контракт Ракицкому», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.