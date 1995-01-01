«СЭ»: «Зенит» в январе предложит Ракицкому новый контракт

Вчера посмотрел обзор игр Зенита с Челси и Мальме. Наш Яраслав украшает РПЛ, нападающий галеодор под 22 номером даже пенальти не смог реализовать с Мальме, зато Ярик уложил то что надо, как когда-то Гена Литовченко, главное чтобы сетка выдержала. И с Челси здорово сыграл, но то что медлительность в действиях так это у него есть, думаю что это наверстать можно, главное мозги есть у игрока.
«Зенит» отреагировал на ультиматум от агента защитника Ярослава Ракицкого. Клуб все-таки предложит украинцу новый контракт, но не в указанный агентом срок.
«Руководство «Зенита» в январе предложит новый контракт Ракицкому», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- Нынешний контракт Ракицкого рассчитан до конца сезона.
- Он выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В текущем сезоне защитник забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.