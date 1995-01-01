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    «СЭ»: «Зенит» в январе предложит Ракицкому новый контракт

    «Зенит» отреагировал на ультиматум от агента защитника Ярослава Ракицкого. Клуб все-таки предложит украинцу новый контракт, но не в указанный агентом срок.

    «Руководство «Зенита» в январе предложит новый контракт Ракицкому», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • Нынешний контракт Ракицкого рассчитан до конца сезона.
    • Он выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В текущем сезоне защитник забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:39
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1411

      Sancho010365 30 минут назад

      Вчера посмотрел обзор игр Зенита с Челси и Мальме. Наш Яраслав украшает РПЛ, нападающий галеодор под 22 номером даже пенальти не смог реализовать с Мальме, зато Ярик уложил то что надо, как когда-то Гена Литовченко, главное чтобы сетка выдержала. И с Челси здорово сыграл, но то что медлительность в действиях так это у него есть, думаю что это наверстать можно, главное мозги есть у игрока.

      0
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      Рейтинг: +221

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Выбил видать агент ЖИРНЫЙ контра для хохляры,еще год подуркует и убежит на пенсию с камазом бабла

      0
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      Рейтинг: +15102

      paracetamol 2 часа назад

      Староват, конечно, но лучше нет!

      3
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      Рейтинг: +2334

      Ziklop 3 часа назад

      агент опу рвёт спешит денег срубить.

      3
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      Рейтинг: +221

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > Ziklop 1 час назад

      В газовой трубе по другому ни как))

      0
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      Рейтинг: +5014

      Semenycch 3 часа назад

      Очень хороший футболист, но бесконечно медленный. Сейчас самая слабая зона команды - центр обороны.

      1
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      Рейтинг: +2334

      Ziklop > Semenycch 3 часа назад

      Ловрен тоже медленный. молодых Семак боится ставить, но с такими проблемами надо было давно, вон Прохин неплохо играет, а у Семака на банке сидел.

      2
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      Рейтинг: +5014

      Semenycch > Ziklop 2 часа назад

      Да, Ловрен не только медленный, но в отличии от Ракицкого еще совершенно не мотивированный. Его нужно гнать из Зенита при первой возможности. Ты вообще за футболом следишь? Какой Прохин? Это очень перспективный футболист, но он даже при игре в 3 центральных защитника в Сочи практически в каждой игре совершает детские непростительные ошибки. Иногда партнеры его подстраховывают, иногда нет. Сейчас Прохину нужно как можно больше играть в высшей лиге, чтобы однажды вернуться в Зенит не статистом, а одним из лидеров. В Зените нет молодых центральных защитников способных играть на уровне лидера чемпионата. Как нет плеймейкера сопоставимого с Клаудиньо, как нет опорника способного составить конкуренцию Баррриусу, как нет игрока который полноценно может заменить Сантоса! Именно иностранцы, в основном южноамериканцы и один иранец сейчас лидеры в Зените! Не уж то у тебя глаз нет?
      А по поводу Сергея Богдановича, какие могут эксперименты в центре обороны, если лидеров разделяют 2 очка?

      1
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      Рейтинг: +10788

      Вомбат > Semenycch 2 часа назад

      Вы оптимист. Прохин в Зените да еще одним из лидеров? Фантастика. Ему скоро 22, а игру читать он пока не научился. Отсюда и все его косяки.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3165

      Блямба > Ziklop 31 минуту назад

      получил?))
      "когда в товарищах согласья нет",
      то это просто удивительная ж.опа.
      И так мне удивительно смотреть.
      когда Semenycch лает на Ziklopа.)

      2
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      Рейтинг: +3165

      Блямба 3 часа назад

      Нельзя ЛОВРЕНтия одного оставлять.
      Сядет на ж.опу и будет сидеть.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +12096

      Литейный4 3 часа назад

      Ярик ещё нужен Зениту. Да и лишний титул ему не помешает. Гыгыгы

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6128

      BarStep 3 часа назад

      Год +
      Норм будет..

      2
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