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    Агент Ракицкого: «Если «Зенит» до 1 января не предложит Ярославу контракт, он подпишет его с другим клубом»

    Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, поставил перед санкт-петербургским клубом ультиматум. Он должен до нового года предложить украинцу контракт.

    – Правда ли, что Ярослав готов пойти на понижение зарплаты?

    – Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение.

    • Нынешний контракт Ракицкого рассчитан до конца сезона.
    • Он выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В текущем сезоне защитник забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии25
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      Рейтинг: +5011

      Виталий Орехов 1 минуту назад

      Ярик, давай в Ростов! Там все "ваши".

      0
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      Рейтинг: +12398

      Cleaner 3 минуты назад

      Пусть подписывает с другим клубом. Если найдет желающих. Сколько предлагает Зенит, все равно не найдет. Будет понтовать, вообще без клуба и без денег останется.

      0
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      Рейтинг: +4175

      FENIX-SL 48 минут назад

      Зениту надо переподписывать его
      классный игрок
      пусть и в возрасте

      1
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      Рейтинг: +5011

      Виталий Орехов > FENIX-SL 6 минут назад

      Согласен! Очень полезен и вписывается в схему Зенита. К сожалению, у Ярослава только и остается один вариант. Это РПЛ...

      0
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      Рейтинг: +165

      Suvorov51 48 минут назад

      Ждет его тульский Арсенал. там ему найдут место возможно даже в основе

      0
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      Рейтинг: +183

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Он влюблен в болельщиков.
      За такие деньги в бомжарни и не такое споют)) А если не продлят,скажет что его кинули и лазурятня это ссаный клубишко)

      4
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      Рейтинг: +26571

      пьяныйхоровод > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 18 минут назад

      "Баклажан" кожаный у тебя во рту .

      0
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      Рейтинг: +183

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > пьяныйхоровод 16 минут назад

      Не это приз года у дзюбы "Кожаный Вибратор" он с ним в раздевалке балуется с радужными бомжиками)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26571

      пьяныйхоровод > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 12 минут назад

      Ты ещё и бездомный .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5011

      Виталий Орехов > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 5 минут назад

      Не согласен. Он хороший футболист. Но, как мне кажется, он сам себя "загнал" в патовую ситуацию.

      0
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      Рейтинг: +4915

      Павелий 1 час назад

      А бил себя в грудь, что Зенит - OneLove! А оказался обычным футболёром, который повёлся на дурнопахнущие деньги газпрома.

      1
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      ...
      Рейтинг: +26571

      пьяныйхоровод > Павелий 14 минут назад

      Опять ты выполз , аспид.
      Может ты где-то потрудишься( хоть раз в жизни ) без трудового договора и официальной з/п ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4915

      Павелий > пьяныйхоровод 10 минут назад

      Малыш, для начала тебе надо окончить как минимум 8 классов своей белорусской деревенской школы. И тогда ты хоть как-то сможешь порассуждать о работе.
      А я работаю полную ставку ведущего разработчика в IT-компании и полставки доцента в университете. Везде у меня трудовые договора, белая зарплата и приличные налоги с неё. Но пока столько умных слов тебе рано запоминать: память переполнится!

      0
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      Рейтинг: +5011

      Виталий Орехов > Павелий 4 минуты назад

      Вы поверхностно мыслите.

      0
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      Рейтинг: +14310

      KLIM777 1 час назад

      пора обновлять состав более молодыми игроками. Третий год подряд полнейшая пустота в Лиге Чемпионов.

      2
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      Рейтинг: +183

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > KLIM777 1 час назад

      Так у Сережи целей то нет в ЛЧ)
      А Бразильцы пришли заработать,а в ЛЧ они с нормальными клубами поиграют,

      2
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      ...
      Рейтинг: +761

      Форвард 79 > KLIM777 1 час назад

      Согласен, но омоложение не всегда лучше.
      Не продлили Ивановича потратив деньги на Ловрена, а в итоге хорват на мой взгляд и 70% Ивановича не стоит

      0
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      ...
      Рейтинг: +1097

      fhnv > KLIM777 53 минуты назад

      так где ты видишь замену Ракитскому? не несю чушь!!!

      1
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      Рейтинг: +771

      mama1991 > KLIM777 36 минут назад

      ему всего 32, для центрального заща это самый сок. как и для вратаря

      0
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      Рейтинг: +183

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Ща Агент по полной у баклажанов контракт выбьет)))

      0
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      Рейтинг: +5540

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      если кого и не продлять, то это самовлюбленного хорвата. А Ярик - сердце команды, его обязательно надо продлять

      3
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      Рейтинг: +13292

      ilichkadr 1 час назад

      Хохол он и в Африке хохол. Максимка, контракт будет однозначно, но с меньшим баблом. Будь готов к этому, не плакай.............

      1
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      Рейтинг: +4175

      FENIX-SL > ilichkadr 47 минут назад

      если ты так негативно про хохлов говоришь
      что уж говорить про наших продажных

      0
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