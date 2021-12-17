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  • Агент Ракицкого: «Если «Зенит» до 1 января не предложит Ярославу контракт, он подпишет его с другим клубом»

Агент Ракицкого: «Если «Зенит» до 1 января не предложит Ярославу контракт, он подпишет его с другим клубом»

17 декабря 2021, 19:15
21

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, поставил перед санкт-петербургским клубом ультиматум. Он должен до нового года предложить украинцу контракт.

– Правда ли, что Ярослав готов пойти на понижение зарплаты?

– Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение.

  • Нынешний контракт Ракицкого рассчитан до конца сезона.
  • Он выступает за «Зенит» с января 2019 года.
  • В текущем сезоне защитник забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (21)
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R_a_i_n
1639758122
С Сочи конечно же!
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ilichkadr
1639758336
Хохол он и в Африке хохол. Максимка, контракт будет однозначно, но с меньшим баблом. Будь готов к этому, не плакай.............
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Ганнибал Лектор
1639758655
если кого и не продлять, то это самовлюбленного хорвата. А Ярик - сердце команды, его обязательно надо продлять
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Павелий
1639760247
А бил себя в грудь, что Зенит - OneLove! А оказался обычным футболёром, который повёлся на дурнопахнущие деньги газпрома.
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portero
1639767202
Похоже на шантаж... Не думаю что предложат лучше условия чем Зенит.
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ySS
1639767227
Вот и про гаспромфк вспомнили журналюги) Информации нет, слухами надо зарабатывать
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vladimir-7
1639767975
Оба обнаглели.
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andruhs
1639770594
Зениту - тогда нужда нового центра обороны Их пока - нема))! А Ракицкому без мала уж 33 - только огурцы растить через пару лет. Договорятся!
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Кузьмич на трибуне
1639770986
Прикольно . Ярослав влюблён в болельщиков. Но вот если до 1 января не предложат контракт?,,,, бла-бла-бла, что обидится, уйдет ? А что 2го января у Ракитского заканчивается этот контракт? или предстоит подписание другого контракта? Не очень то верится, в то что стоит очередь из платёжеспособных клубов, желающих платить столько, сколько заплатит Зенит. Более того Ярик через день да каждый день общается с земляком , знающим все настроения в штабе клуба, не уж то Тимощук не шепнул на ушко? Вся фигня в том тишина давит, и не хватает немножко сплетен и срача на просторах сети.
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Hektor 84
1639776938
Поедет в Сочи в ссылку)))
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