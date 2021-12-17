Агент Ракицкого: «Если «Зенит» до 1 января не предложит Ярославу контракт, он подпишет его с другим клубом»

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, поставил перед санкт-петербургским клубом ультиматум. Он должен до нового года предложить украинцу контракт.

– Правда ли, что Ярослав готов пойти на понижение зарплаты?

– Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение.