Агент Ракицкого: «Если «Зенит» до 1 января не предложит Ярославу контракт, он подпишет его с другим клубом»

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, поставил перед санкт-петербургским клубом ультиматум. Он должен до нового года предложить украинцу контракт.
– Правда ли, что Ярослав готов пойти на понижение зарплаты?
– Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение.
- Нынешний контракт Ракицкого рассчитан до конца сезона.
- Он выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В текущем сезоне защитник забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
Источник: «РБ-Спорт»