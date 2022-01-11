Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    «Химки»: «Ведем переговоры с Жирковым. Завтра будет конкретика»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о процессе переговоров клуба с защитником Юрием Жирковым.

    «Мы находимся в переговорах. Завтра будет более-менее какая-то конкретика. На данном этапе все складывается позитивно, но все будет зависеть от дальнейших переговоров.

    Мы, наверное, как и многие клубы, заинтересованы, чтобы Юрий усилил команду. Наверное, он имеет и другие предложения, потому что игрок такого уровня пользуется спросом на рынке», – сказал Терюшков.

    • «Химки» идут на последнем месте в чемпионате.
    • Жирков находится без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

    «Химки» предложили Жиркову контракт на полгода с возможностью продления еще на сезон

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92875
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68461
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru