«Химки»: «Ведем переговоры с Жирковым. Завтра будет конкретика»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о процессе переговоров клуба с защитником Юрием Жирковым.

«Мы находимся в переговорах. Завтра будет более-менее какая-то конкретика. На данном этапе все складывается позитивно, но все будет зависеть от дальнейших переговоров.

Мы, наверное, как и многие клубы, заинтересованы, чтобы Юрий усилил команду. Наверное, он имеет и другие предложения, потому что игрок такого уровня пользуется спросом на рынке», – сказал Терюшков.

«Химки» идут на последнем месте в чемпионате.

Жирков находится без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

«Химки» предложили Жиркову контракт на полгода с возможностью продления еще на сезон