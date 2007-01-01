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    «Ювентус» только начал переговоры по Азмуну (Лука Маркетти)

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Ювентус».

    По информации журналиста Луки Маркетти, туринский клуб ищет замену травмированному Федерико Кьезе и только вступил в переговоры по трансферу Азмуна. «Зенит» готов продать форварда, если подпишет на его место другого атакующего игрока.

    • Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом.
    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5361

      Semenycch 35 минут назад

      Если зимой будет по Азмуну достойное предложение, то парня нужно продавать. Насильно удерживать сильного игрока в команде категорически нельзя!

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      Рейтинг: +2099

      petrucho-spb > Semenycch 23 минуты назад

      Так на сильно никто и не удерживает. Если верить прессе Азмун спокойно себя чувствует в Зените до конца контракта. Возьмёт бонусы с Европы с чемпионата. И спокойно выберет себе команду. Что за команда это будет это другой вопрос. За дешево его не отдадут. Самим нужен.

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      Рейтинг: +58

      Дубина 48 минут назад

      Мыльная опера!!!! А останется в бомжарне)!!

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      Рейтинг: +22294

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      А Сергеев не в счёт?.. Непонятные какие-то рассуждения.

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      Рейтинг: +56327

      portero 1 час назад

      Интересно по скорости Азмун может и не уступит итальянцу, но где ему взять его эмоции, выносливость стремление все силы оставить на поле ради результата...
      Но было бы интересно посмотреть, сможет ли иранец в основе закрепиться.
      В АПЛ то ему точно ничего не светит, да и в Италии он будет получать по ногам поболее чем в РПЛ, а он получив пару раз обычно пропадает на поле...

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      Рейтинг: +2099

      petrucho-spb > portero 20 минут назад

      Я думаю не уступит! Азмун трудолюбивый парень! И ему надо двигаться вперёд и время есть у него.

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