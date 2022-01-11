«Ювентус» только начал переговоры по Азмуну (Лука Маркетти)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Ювентус».

Об интересе к иранцу стало известно сегодня утром.

Позже «Спорт-Экспресс» опроверг факт переговоров.

По информации журналиста Луки Маркетти, туринский клуб ищет замену травмированному Федерико Кьезе и только вступил в переговоры по трансферу Азмуна. «Зенит» готов продать форварда, если подпишет на его место другого атакующего игрока.