«Ювентус» только начал переговоры по Азмуну (Лука Маркетти)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Ювентус».
- Об интересе к иранцу стало известно сегодня утром.
- Позже «Спорт-Экспресс» опроверг факт переговоров.
По информации журналиста Луки Маркетти, туринский клуб ищет замену травмированному Федерико Кьезе и только вступил в переговоры по трансферу Азмуна. «Зенит» готов продать форварда, если подпишет на его место другого атакующего игрока.
- Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом.
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
Источник: Tuttomercatoweb