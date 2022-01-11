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  • «Ювентус» только начал переговоры по Азмуну (Лука Маркетти)

«Ювентус» только начал переговоры по Азмуну (Лука Маркетти)

11 января 2022, 16:44
4

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Ювентус».

По информации журналиста Луки Маркетти, туринский клуб ищет замену травмированному Федерико Кьезе и только вступил в переговоры по трансферу Азмуна. «Зенит» готов продать форварда, если подпишет на его место другого атакующего игрока.

  • Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом.
  • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Зенит Лион Азмун Сердар
Комментарии (4)
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portero
1641909733
Интересно по скорости Азмун может и не уступит итальянцу, но где ему взять его эмоции, выносливость стремление все силы оставить на поле ради результата... Но было бы интересно посмотреть, сможет ли иранец в основе закрепиться. В АПЛ то ему точно ничего не светит, да и в Италии он будет получать по ногам поболее чем в РПЛ, а он получив пару раз обычно пропадает на поле...
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DOCTOR PENALTY
1641910641
А Сергеев не в счёт?.. Непонятные какие-то рассуждения.
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