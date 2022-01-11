«Ювентус» не ведет переговоры по Азмуну. За форвардом «Зенита» следили летом («СЭ»)

«Ювентус» пока не вступал в переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

По информации «СЭ», селекционеры итальянского клуба следили за иранцем летом 2021 года, но тогда переговоры не состоялись.

«Ювентус» действительно ищет игрока в линию атаке после того, как у Федерико Кьезы подтвердил разрыв крестообразных связок. Однако, туринский клуб не намерен тратить серьезные суммы на новичков этой зимой.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

«Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 миллионов за Азмуна (Ди Натале)