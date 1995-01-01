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    «Ювентус» не ведет переговоры по Азмуну. За форвардом «Зенита» следили летом («СЭ»)

    «Ювентус» пока не вступал в переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

    По информации «СЭ», селекционеры итальянского клуба следили за иранцем летом 2021 года, но тогда переговоры не состоялись.

    «Ювентус» действительно ищет игрока в линию атаке после того, как у Федерико Кьезы подтвердил разрыв крестообразных связок. Однако, туринский клуб не намерен тратить серьезные суммы на новичков этой зимой.

    • Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом.
    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    «Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 миллионов за Азмуна (Ди Натале)

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2089

      petrucho-spb 1 час назад

      Очередное полено подкинули в топку для разогрева сайта Бомбардир))))

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