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    «Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 миллионов за Азмуна (Ди Натале)

    Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать «Ювентусу» нападающего Сердара Азмуна.

    По информации журналиста TuttoJuve Мирко Ди Натале, «Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 миллионов евро за иранца.

    На данный момент максимальное предложение «Зениту» сделал «Лион». Французский клуб готов заплатить за Азмуна 3 миллиона евро, но может увеличить предложение до 4 миллионов.

    • Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом.
    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    «Ювентус» сделал запрос в «Зенит» по трансферу Азмуна (La Gazzetta dello Sport)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Мирко Ди Натале

    Журналист TuttoJuve и Radio Bianconera. Аудитория в твиттере - более 11 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии24
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      Рейтинг: +2076

      petrucho-spb 29 минут назад

      Отличный ход со сторны Зенита, если хотите сейчас то платите, даже ниже рыночной стоимости. Планку подняли с учётом с тем , что Юве опустит до 15 мил. На этом и сойдутся. И тогда Зенит поплотнее займётся поиском напа.

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      Рейтинг: +76

      Азбука 37 минут назад

      Ювентус потерял Кьезе из-за травмы. Им срочно нужна замена. Поэтому Зенит выпендривается и выставил 20 млн. евриков.

      2
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      Рейтинг: +58

      Дубина > Азбука 34 минуты назад

      Да какие 20? За среднего игрочишку по Российским меркам и 3 платить не кто не хочет!! У нас таких пол чемпионата,выбирай не глядя!
      Если бы он что то стоил уже бы давно средние клубы Европы купили бы и не ломались

      0
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      Рейтинг: +2076

      petrucho-spb > Дубина 27 минут назад

      Да, в аналитике ты не силён. Есть игра футбольный менеджер ,очень хорошо развивает.

      0
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      Рейтинг: +58

      Дубина > petrucho-spb 25 минут назад

      будут они это дно за 20 млн продавать годами так и не кто и не купит больше ляма)))) ахаххаха

      0
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      Рейтинг: +76

      Азбука > Дубина 24 минуты назад

      Не думаю, что в Италии смотрят российский чемпионат, а в Зените Азмун на виду у Европы. У Ювентуса чрезвычайная ситуация и необходимо срочно закрыть брешь в составе.

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      Рейтинг: +2076

      petrucho-spb > Дубина 20 минут назад

      Ну не купят самим пригодится. Если игрок интересен и надо закрыть позицию , то рассмотрят этот вариант. А если не интересен то и за 5 не нужен. Бюджет у Юве в отличии от Лиона в разы больше. Многое зависит конечно и от Азмуна. Готов ли н пахать. Дружище я просто анализирую и говорю своё мнение.

      0
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      Рейтинг: +2076

      petrucho-spb > Азбука 18 минут назад

      да, совершенно верно! А тут такой вариант, получить игрока ниже рыночной стоимости. Теперь решит всё дипломатия.

      0
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      Рейтинг: +58

      Дубина 44 минуты назад

      С кормушки никчемной сложно оторваться и перейти в другой клуб,где нужно пахать,а не ваньку валять,как делают это в зяните и получать миллионы мешками.

      1
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      Рейтинг: +5241

      R_a_i_n 48 минут назад

      Бомжи рассмешили))

      1
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      Рейтинг: +58

      Дубина 49 минут назад

      Итог таков будет - либо за 1,5-3 ляма свалит с бомжарни зимой или летом в арарат свободным агентом)))

      1
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      Рейтинг: +4898

      rash1959 50 минут назад

      Вот так на некоторых действует "грязный" газ...

      2
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      Рейтинг: +56302

      portero 52 минуты назад

      А Юве деньги то предлагал или как Лион за 3 ляма хотел купить?? А то может просто слухи....

      1
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      Рейтинг: +6246

      mamba9090909 1 час назад

      Правильно, если хотите - платите. Нет - самим сгодится, на весеннюю стадию.

      3
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      Рейтинг: +12256

      Литейный4 1 час назад

      ―Маловата, понимаешь... маловата будет!
      Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +58

      Дубина > Литейный4 48 минут назад

      для бзянита и 50 лям не деньги))

      1
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      Рейтинг: +7004

      серега кашин 1 час назад

      юве на это не пойдет, а азмун если упустит шанс играть за юве обозлится на зенит

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