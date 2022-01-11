«Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 миллионов за Азмуна (Ди Натале)

Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать «Ювентусу» нападающего Сердара Азмуна.
По информации журналиста TuttoJuve Мирко Ди Натале, «Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 миллионов евро за иранца.
На данный момент максимальное предложение «Зениту» сделал «Лион». Французский клуб готов заплатить за Азмуна 3 миллиона евро, но может увеличить предложение до 4 миллионов.
- Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
«Ювентус» сделал запрос в «Зенит» по трансферу Азмуна (La Gazzetta dello Sport)
Источник: твиттер Мирко Ди Натале
Журналист TuttoJuve и Radio Bianconera. Аудитория в твиттере - более 11 тысяч подписчиков.