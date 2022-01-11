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  • «Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 миллионов за Азмуна (Ди Натале)

«Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 миллионов за Азмуна (Ди Натале)

11 января 2022, 10:43
27

Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать «Ювентусу» нападающего Сердара Азмуна.

По информации журналиста TuttoJuve Мирко Ди Натале, «Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 миллионов евро за иранца.

На данный момент максимальное предложение «Зениту» сделал «Лион». Французский клуб готов заплатить за Азмуна 3 миллиона евро, но может увеличить предложение до 4 миллионов.

  • Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом.
  • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

«Ювентус» сделал запрос в «Зенит» по трансферу Азмуна (La Gazzetta dello Sport)

Источник: твиттер Мирко Ди Натале

Журналист TuttoJuve и Radio Bianconera. Аудитория в твиттере - более 11 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Азмун Сердар
Комментарии (27)
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серега кашин
1641890152
юве на это не пойдет, а азмун если упустит шанс играть за юве обозлится на зенит
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mamba9090909
1641890494
Правильно, если хотите - платите. Нет - самим сгодится, на весеннюю стадию.
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portero
1641891781
А Юве деньги то предлагал или как Лион за 3 ляма хотел купить?? А то может просто слухи....
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rash1959
1641891938
Вот так на некоторых действует "грязный" газ...
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R_a_i_n
1641892048
Бомжи рассмешили))
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Азбука
1641892674
Ювентус потерял Кьезе из-за травмы. Им срочно нужна замена. Поэтому Зенит выпендривается и выставил 20 млн. евриков.
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petrucho-spb
1641893154
Отличный ход со сторны Зенита, если хотите сейчас то платите, даже ниже рыночной стоимости. Планку подняли с учётом с тем , что Юве опустит до 15 мил. На этом и сойдутся. И тогда Зенит поплотнее займётся поиском напа.
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_Marqella_
1641895071
Не будет Юве брать Азмуна ...а ещё и ценник такой заломили..
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Вомбат
1641900098
О как! То они придумывали байки про то, что Зенит согласен на 4 миллиона, потом, что на 4.5, вчера, что на 5, а сегодня решили не мелочиться. Фантазия журналюг зашкаливает. Но особенно умиляют меня комментарии верующих в честную журналистику читателей Бомбардира.
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zigbert
1641902748
Ни о каких 20 млн. евро не может идти и речи. Ювентус торопиться с покупкой не будет а в борьбе с Лионом он фаворит.
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