«Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 миллионов за Азмуна (Ди Натале)

Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать «Ювентусу» нападающего Сердара Азмуна.

По информации журналиста TuttoJuve Мирко Ди Натале, «Зенит» запросил у «Ювентуса» 20 миллионов евро за иранца.

На данный момент максимальное предложение «Зениту» сделал «Лион». Французский клуб готов заплатить за Азмуна 3 миллиона евро, но может увеличить предложение до 4 миллионов.

Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

«Ювентус» сделал запрос в «Зенит» по трансферу Азмуна (La Gazzetta dello Sport)