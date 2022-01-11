«Ювентус» сделал запрос в «Зенит» по трансферу Азмуна (La Gazzetta dello Sport)

«Ювентус» хочет усилить атаку в связи с травмой вингера Федерико Кьезы.
По информации La Gazzetta dello Sport, вчера директор «Ювентуса» Федерико Керубини сделал запрос в «Зенит» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Однако, иранец – не основная цель итальянского клуба.
Главная зимняя трансферная цель «Ювентуса» – форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка. Его трансфер оценивается в 36 миллионов евро.
Туринский клуб также интересуется Антони Марсьялем («МЮ»), Дивоком Ориги («Ливерпуль») и Бруно Гимараешом («Лион»).
- Сообщалось, что «Лион» готов увеличить предложение по Азмуну до 4 миллионов евро.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
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Источник: La Gazzetta dello Sport