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    «Ювентус» сделал запрос в «Зенит» по трансферу Азмуна (La Gazzetta dello Sport)

    «Ювентус» хочет усилить атаку в связи с травмой вингера Федерико Кьезы.

    По информации La Gazzetta dello Sport, вчера директор «Ювентуса» Федерико Керубини сделал запрос в «Зенит» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Однако, иранец – не основная цель итальянского клуба.

    Главная зимняя трансферная цель «Ювентуса» – форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка. Его трансфер оценивается в 36 миллионов евро.

    Туринский клуб также интересуется Антони Марсьялем («МЮ»), Дивоком Ориги («Ливерпуль») и Бруно Гимараешом («Лион»).

    • Сообщалось, что «Лион» готов увеличить предложение по Азмуну до 4 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Азмун нравится Аллегри. «Ювентус» хочет купить иранца в январе из-за травмы Кьезы

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      gisen 1 час назад

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      0
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    • ...
      Рейтинг: +12256

      Литейный4 2 часа назад

      Дайте сначала Сердару выиграть в Зените очередное золото.
      " В очередь сукиNы дети, в очередь!" (С)
      Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +1875

      almanev > Литейный4 2 часа назад

      Если он уйдет, то всё равно получит медаль за этот сезон

      2
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      Рейтинг: +274

      v.v.navashinsky > almanev 33 минуты назад

      Согласен.Медаль он и так получит(сыграно 18 туров),а ЛЕ "Зенит" не выиграет.Смысл терять пол года.

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