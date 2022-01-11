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  • Азмун нравится Аллегри. «Ювентус» хочет купить иранца в январе из-за травмы Кьезы

Азмун нравится Аллегри. «Ювентус» хочет купить иранца в январе из-за травмы Кьезы

11 января 2022, 07:27
7

«Ювентус» интересуется нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб хочет подписать 26-летнего иранца в январе в связи с травмой Федерико Кьезы. Вчера стало известно, что итальянский вингер повредил кресты и выбыл как минимум до конца сезона.

Азмун, который станет свободным агентом летом, нравится главному тренеру «Юве» Массимилиано Аллегри. Туринцев привлекает универсализм игрока и то, что его трансфер обойдется клубу в небольшую сумму. Кроме того, в заявке команды есть место для игрока не из Евросоюза.

  • Сообщалось, что «Лион» готов увеличить предложение по иранцу до 4 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

Медведев: «Азмун сам сказал, что хочет остаться в «Зените» до лета»

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Зенит Азмун Сердар Кьеза Федерико Аллегри Массимилиано
Комментарии (7)
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моэм
1641879878
С одной стороны переход зимой , и при отсутствии наиболее жёсткой конкуренции за место в основе , конечно же отличный шанс в плане перспективы закрепления в составе ...и это было бы здорово , если у Сердара остались силы ...с другой стороны увеличивается опасность травмы на фоне усталости после сезона в РПЛ ... а стоит ли "задницу рвать?"...не лучше ли хорошенько отдохнуть , доиграть не перенапрягаясь в РПЛ и с новыми силами спокойно перейти ...или остаться в Зените , где всё знакомо и что весьма немаловажно , за очень большие бабки ...думаю если он парень с мозгами , то зимой никуда не уйдёт.
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vladimir-7
1641880683
Зениту надо продавать Азмуна в это трансферное окно, летом он уйдет бесплатно, хотя деньги, не главное для клуба, Газпром щедрый спонсор.
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paracetamol
1641881625
30 лямов и забирай, даже упакуем красиво!
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Sancho010365
1641882938
Федерико Кьеза суперполузащитник! Скорейшего выздоровления ему пожелаем. Азмун супернападающий. Он заслуживает играть в Италии, молодец! Ювентус не проиграет точно, ну а о грустном больше (Краснодар-Бердыев-Азмун-чемпионство в РПЛ-кубок ЛЕ) не буду.
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Garrincha58
1641884065
если бы в Зените были умные и профи селекционеры то сейчас бы продали Азмуна за 4 ляма и добавив ещё столько же взяли бы у Сочи Кассьерру
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