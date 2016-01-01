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    Азмун нравится Аллегри. «Ювентус» хочет купить иранца в январе из-за травмы Кьезы

    «Ювентус» интересуется нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб хочет подписать 26-летнего иранца в январе в связи с травмой Федерико Кьезы. Вчера стало известно, что итальянский вингер повредил кресты и выбыл как минимум до конца сезона.

    Азмун, который станет свободным агентом летом, нравится главному тренеру «Юве» Массимилиано Аллегри. Туринцев привлекает универсализм игрока и то, что его трансфер обойдется клубу в небольшую сумму. Кроме того, в заявке команды есть место для игрока не из Евросоюза.

    • Сообщалось, что «Лион» готов увеличить предложение по иранцу до 4 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 07:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1640

      Sancho010365 12 минут назад

      Федерико Кьеза суперполузащитник! Скорейшего выздоровления ему пожелаем. Азмун супернападающий. Он заслуживает играть в Италии, молодец! Ювентус не проиграет точно, ну а о грустном больше (Краснодар-Бердыев-Азмун-чемпионство в РПЛ-кубок ЛЕ) не буду.

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      Рейтинг: +15261

      paracetamol 34 минуты назад

      30 лямов и забирай, даже упакуем красиво!

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      Рейтинг: +23916

      vladimir-7 50 минут назад

      Зениту надо продавать Азмуна в это трансферное окно, летом он уйдет
      бесплатно, хотя деньги, не главное для клуба, Газпром щедрый спонсор.

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      Рейтинг: +1426

      моэм 1 час назад

      С одной стороны переход зимой , и при отсутствии наиболее жёсткой конкуренции за место в основе , конечно же отличный шанс в плане перспективы закрепления в составе ...и это было бы здорово , если у Сердара остались силы ...с другой стороны увеличивается опасность травмы на фоне усталости после сезона в РПЛ ... а стоит ли "задницу рвать?"...не лучше ли хорошенько отдохнуть , доиграть не перенапрягаясь в РПЛ и с новыми силами спокойно перейти ...или остаться в Зените , где всё знакомо и что весьма немаловажно , за очень большие бабки ...думаю если он парень с мозгами , то зимой никуда не уйдёт.

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      Рейтинг: +9111

      Alekxei Z. 1 час назад

      Юве - это имя , а Серия А гораздо привлекательнее Лиги 1.

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      Рейтинг: +52

      Дубина 1 час назад

      Азмун нравится Аллегри.

      Не Иранец нравится Дзюбе)))

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      Рейтинг: +12187

      Barmaleushka > Дубина 1 час назад

      Не ревнуй , твой рот зюба ни на кого не променяет .

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