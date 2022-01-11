Азмун нравится Аллегри. «Ювентус» хочет купить иранца в январе из-за травмы Кьезы

«Ювентус» интересуется нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб хочет подписать 26-летнего иранца в январе в связи с травмой Федерико Кьезы. Вчера стало известно, что итальянский вингер повредил кресты и выбыл как минимум до конца сезона.

Азмун, который станет свободным агентом летом, нравится главному тренеру «Юве» Массимилиано Аллегри. Туринцев привлекает универсализм игрока и то, что его трансфер обойдется клубу в небольшую сумму. Кроме того, в заявке команды есть место для игрока не из Евросоюза.

Сообщалось, что «Лион» готов увеличить предложение по иранцу до 4 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

Медведев: «Азмун сам сказал, что хочет остаться в «Зените» до лета»