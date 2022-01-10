Медведев: «Азмун сам сказал, что хочет остаться в «Зените» до лета»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что форвард Сердар Азмун останется в клубе из Петербурга до лета.

«Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета. Сердар остается по двум причинам: во-первых, он сам хочет играть за нас; во-вторых, нет нападающего на замену», – сказал Медведев.

Сообщалось, что «Лион» предложил за иранца 3 миллиона евро, а «Зенит» требует в полтора раза больше.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

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