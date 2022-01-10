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    Медведев: «Азмун сам сказал, что хочет остаться в «Зените» до лета»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что форвард Сердар Азмун останется в клубе из Петербурга до лета.

    «Азмун сам сказал, что хочет остаться до лета. Сердар остается по двум причинам: во-первых, он сам хочет играть за нас; во-вторых, нет нападающего на замену», – сказал Медведев.

    • Сообщалось, что «Лион» предложил за иранца 3 миллиона евро, а «Зенит» требует в полтора раза больше.
    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

    Медведев: «Азмун не уйдет зимой, если «Зенит» не найдет замену»

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2261

      ALEX ML 14 минут назад

      А в это время утюг с паяльником спрятали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56273

      portero 43 минуты назад

      Азмун продумас, хочет получить подписной бонус как свободный агентЮ это уде понятно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +916

      Борисыч1 44 минуты назад

      Медведев киздит как Троцкий. Если бы не держали, как дети мамку за подол, Азмун ушёл бы в Лион не задумываясь. Хотя бы его агента послушайте.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3957

      Бомбардиръ 44 минуты назад

      А кто такой Сергеев, если он не для замены?

      1
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