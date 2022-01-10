«Лион» сделал улучшенное предложение «Зениту» по Азмуну (Санти Ауна)

«Лион» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

По информации журналиста Санти Ауны, французский клуб улучшил предложение по 27-летнему иранцу. Стороны пока не могут договориться о сумме трансфера, а сам Азмун дал согласие на переход.

Ранее сообщалось, что «Лион» предложил за иранца 3 миллиона евро, а «Зенит» требует в полтора раза больше.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

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