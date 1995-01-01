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    «Лион» сделал улучшенное предложение «Зениту» по Азмуну (Санти Ауна)

    «Лион» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

    По информации журналиста Санти Ауны, французский клуб улучшил предложение по 27-летнему иранцу. Стороны пока не могут договориться о сумме трансфера, а сам Азмун дал согласие на переход.

    Ранее сообщалось, что «Лион» предложил за иранца 3 миллиона евро, а «Зенит» требует в полтора раза больше.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

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    Источник: твиттер Сант Ауны

    Журналист Foot Mercato, публикует трансферные новости. Аудитория в твиттере - более 45 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12178

      Литейный4 1 час назад

      Как банный лист прилипли к Сердару. Дайте парню очередной титул в Зените заработать. Гыгыгы

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