«Лион» сделал улучшенное предложение «Зениту» по Азмуну (Санти Ауна)

Как банный лист прилипли к Сердару. Дайте парню очередной титул в Зените заработать. Гыгыгы
«Лион» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна.
По информации журналиста Санти Ауны, французский клуб улучшил предложение по 27-летнему иранцу. Стороны пока не могут договориться о сумме трансфера, а сам Азмун дал согласие на переход.
Ранее сообщалось, что «Лион» предложил за иранца 3 миллиона евро, а «Зенит» требует в полтора раза больше.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
Медведев: «Азмун не уйдет зимой, если «Зенит» не найдет замену»
Источник: твиттер Сант Ауны
Журналист Foot Mercato, публикует трансферные новости. Аудитория в твиттере - более 45 тысяч подписчиков.
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