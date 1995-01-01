«Лион» готов увеличить предложение по Азмуну до 4 миллионов

«Лион» и «Зенит» продолжают вести переговоры о трансфере форварда Сердара Азмуна.

Французский клуб готов увеличить первоначальное предложение до 4 миллионов евро.

Петербуржцы требуют за игрока 5 миллионов евро. Компромиссом между сторонами может стать сумма 4,5 миллиона.