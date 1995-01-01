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    «Лион» готов увеличить предложение по Азмуну до 4 миллионов

    «Лион» и «Зенит» продолжают вести переговоры о трансфере форварда Сердара Азмуна.

    Французский клуб готов увеличить первоначальное предложение до 4 миллионов евро.

    Петербуржцы требуют за игрока 5 миллионов евро. Компромиссом между сторонами может стать сумма 4,5 миллиона.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4895

      rash1959 41 минуту назад

      Летом эти 4 ляма Азмун может приплюсовать себе в качестве подъёмных, при свободном переходе. Пересидит до лета и свалит.

      0
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      Рейтинг: +68

      Kazzzik1992 44 минуты назад

      как то дешего за него. Думал стоит не меньше 15 лямов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68456

      insider_retro 1 час назад

      Не на такой порядок цифр рассчитывал Зенит... Мелко...
      Тем более, возможно, Азмун согласится на вновь предложенные ништяки :))

      2
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      Рейтинг: +10877

      Вомбат 1 час назад

      3 часа назад они же писали, что якобы Зенит требует 4.5 млн евро. Теперь уже оказывается 5. Ну и как им верить? Что завтра напишут? 6 миллионов? А послезавтра 8?

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