«Лион» готов увеличить предложение по Азмуну до 4 миллионов

Летом эти 4 ляма Азмун может приплюсовать себе в качестве подъёмных, при свободном переходе. Пересидит до лета и свалит.
«Лион» и «Зенит» продолжают вести переговоры о трансфере форварда Сердара Азмуна.
Французский клуб готов увеличить первоначальное предложение до 4 миллионов евро.
Петербуржцы требуют за игрока 5 миллионов евро. Компромиссом между сторонами может стать сумма 4,5 миллиона.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.