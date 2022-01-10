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    Кьеза повредил кресты, ему потребуется операция. Он не сыграет за «Ювентус» в этом сезоне

    Полузащитник Федерико Кьеза выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной во время матча 21-го тура Серии А с «Ромой» (4:3).

    По результатам медобследования у игрока было выявлено повреждение передней крестообразной связки колена. В ближайшее время Кьеза перенесет операцию.

    По информации Tuttosport, 24-летний уже не сыграет за «Ювентус» в этом сезоне и пропустит стыковые матчи ЧМ-2022.

    • В текущем сезоне Кьеза забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
    • Права на хавбека принадлежат «Фиорентине».

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    Источник: сайт «Ювентуса»

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