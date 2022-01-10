Кьеза повредил кресты, ему потребуется операция. Он не сыграет за «Ювентус» в этом сезоне

Полузащитник Федерико Кьеза выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной во время матча 21-го тура Серии А с «Ромой» (4:3).

По результатам медобследования у игрока было выявлено повреждение передней крестообразной связки колена. В ближайшее время Кьеза перенесет операцию.

По информации Tuttosport, 24-летний уже не сыграет за «Ювентус» в этом сезоне и пропустит стыковые матчи ЧМ-2022.