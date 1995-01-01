Примера. «Атлетико» и «Вильярреал» сыграли 2:2 с незабитым пенальти, голом с центра поля и удалением

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2) в 20-м туре Примеры.
На 10-й минуте форвард гостей Анхель Корреа открыл счет, отличившись ударом с центра поля. Спустя 13 минут нападающий «Вильярреала» Жерар морено не реализовал пенальти.
В середине первого тайма защитник хозяев Пау Торрес сравнял счет, а Альберто Морено вывел команду вперед в начале второго тайма.
Полузащитник «Атлетико» Джеффри Кондогбиа установил окончательный счет на 68-й минуте и получил красную карточку в компенсированное время.
Испания. Примера. 20-й тур
Вильярреал – Атлетико – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Корреа, 10; 1:1 – Торрес, 29; 2:1 – Морено, 58; 2:2 – Кондогбиа, 68.
Удаления: нет – Кондогбиа, 90+2.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.