Эриксен: «Я готов вернуться в футбол. Моя цель – сыграть на ЧМ в Катаре»

Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен сообщил о готовности вернуться в футбол.
«Я хочу играть в футбол. Нет причин этого не делать. Я почувствовал, что пришло время дать интервью, потому что я знаю, чего хочу. Хочу снова играть в футбол.
С лета у меня больше не возникало никаких проблем, хотя сердце проверяли всеми возможными способами. Врачи сказали, что все в порядке. Это похоже на зеленый свет – я могу вернуться в футбол.
Моя цель – сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Я всегда думал об этом. Мне по силам вернуться», – сказал Эриксен.
- «Интер» расторг контракт с Эриксеном почти 3 недели назад.
- Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
- Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.
Источник: DR.dk