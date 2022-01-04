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  • Эриксен: «Я готов вернуться в футбол. Моя цель – сыграть на ЧМ в Катаре»

Эриксен: «Я готов вернуться в футбол. Моя цель – сыграть на ЧМ в Катаре»

4 января 2022, 23:55
3

Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен сообщил о готовности вернуться в футбол.

«Я хочу играть в футбол. Нет причин этого не делать. Я почувствовал, что пришло время дать интервью, потому что я знаю, чего хочу. Хочу снова играть в футбол.

С лета у меня больше не возникало никаких проблем, хотя сердце проверяли всеми возможными способами. Врачи сказали, что все в порядке. Это похоже на зеленый свет – я могу вернуться в футбол.

Моя цель – сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Я всегда думал об этом. Мне по силам вернуться», – сказал Эриксен.

  • «Интер» расторг контракт с Эриксеном почти 3 недели назад.
  • Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
  • Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.

Источник: DR.dk
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Эриксен Кристиан
Комментарии (3)
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"supermax"
1641330046
Это большой риск... Вряд-ли какой-то клуб решится взять... Побереги себя
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hytt675
1641330358
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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Томик
1641354171
Ещё один спектакль на ЧМ теперь - это будет уже слишком. За здоровьем надо следить. И хватит уже людей пугать, не для этого чемпионаты устраивают. Ну или не надо такие дозы разрешенных терапевтических исключений употреблять перед матчами, хотя бы.
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