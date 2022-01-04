Эриксен: «Я готов вернуться в футбол. Моя цель – сыграть на ЧМ в Катаре»

Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен сообщил о готовности вернуться в футбол.

«Я хочу играть в футбол. Нет причин этого не делать. Я почувствовал, что пришло время дать интервью, потому что я знаю, чего хочу. Хочу снова играть в футбол.

С лета у меня больше не возникало никаких проблем, хотя сердце проверяли всеми возможными способами. Врачи сказали, что все в порядке. Это похоже на зеленый свет – я могу вернуться в футбол.

Моя цель – сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Я всегда думал об этом. Мне по силам вернуться», – сказал Эриксен.