Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Эриксен: «Я готов вернуться в футбол. Моя цель – сыграть на ЧМ в Катаре»

    Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен сообщил о готовности вернуться в футбол.

    «Я хочу играть в футбол. Нет причин этого не делать. Я почувствовал, что пришло время дать интервью, потому что я знаю, чего хочу. Хочу снова играть в футбол.

    С лета у меня больше не возникало никаких проблем, хотя сердце проверяли всеми возможными способами. Врачи сказали, что все в порядке. Это похоже на зеленый свет – я могу вернуться в футбол.

    Моя цель – сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Я всегда думал об этом. Мне по силам вернуться», – сказал Эриксен.

    • «Интер» расторг контракт с Эриксеном почти 3 недели назад.
    • Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
    • Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: DR.dk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2022 23:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      hytt675 27 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8976

      "supermax" 32 минуты назад

      Это большой риск... Вряд-ли какой-то клуб решится взять... Побереги себя

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92615
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru