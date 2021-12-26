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    Игрок «Ланса» Медина арестован по подозрению в насилии над бывшей девушкой

    Пресс-служба «Ланса» подтвердила факт ареста одного из футболистов команды.

    «Ланс» узнал, что игрок нашей команды стал субъектом судебного дела после частного спора.

    В этой ситуации с неопределенными последствиями клуб, сохраняющий приверженность уважению прав человека, призывает к максимальной сдержанности и предоставляет компетентным органам право пролить свет на факты», – говорится в заявлении клуба.

    По информации L’Equipe, полиция арестовала защитника «Ланса» Факундо Медину. Он подозревается в насилии над бывшей девушкой.

    22-летний аргентинец якобы применил физическую силу к пострадавшей после ссоры с ней. Инцидент произошел в ночь на 25 декабря.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ланса»

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6131

      mamba9090909 2 минуты назад

      Просим уточнить, ссора была по поводу футбола, или на бытовой почве? Если на футбольную тему, то ладно, а если бытовуха, то причём здесь футбольный сайт?

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      Рейтинг: +10

      dfnmgh 2 минуты назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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      Рейтинг: +1359

      моэм 53 минуты назад

      Ну работать под Новый Год уже не хочется .... а для заполнения вакуума прокатит и семейная разборка ... только без подробностей скучновато получилось ....неужели нельзя было самим "дорисовать" картину драчки например начавшейся в постели? ...а какие это сулит перспективы !!!...так что ждём- с , ждём-с. продолжения.

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