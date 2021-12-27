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  • Игрок «Ланса» Медина арестован по подозрению в насилии над бывшей девушкой

Игрок «Ланса» Медина арестован по подозрению в насилии над бывшей девушкой

27 декабря 2021, 08:57
4

Пресс-служба «Ланса» подтвердила факт ареста одного из футболистов команды.

«Ланс» узнал, что игрок нашей команды стал субъектом судебного дела после частного спора.

В этой ситуации с неопределенными последствиями клуб, сохраняющий приверженность уважению прав человека, призывает к максимальной сдержанности и предоставляет компетентным органам право пролить свет на факты», – говорится в заявлении клуба.

По информации L’Equipe, полиция арестовала защитника «Ланса» Факундо Медину. Он подозревается в насилии над бывшей девушкой.

22-летний аргентинец якобы применил физическую силу к пострадавшей после ссоры с ней. Инцидент произошел в ночь на 25 декабря.

Источник: Официальный сайт «Ланса»
Франция. Лига 1 Ланс Медина Факундо
Комментарии (4)
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моэм
1640591426
Ну работать под Новый Год уже не хочется .... а для заполнения вакуума прокатит и семейная разборка ... только без подробностей скучновато получилось ....неужели нельзя было самим "дорисовать" картину драчки например начавшейся в постели? ...а какие это сулит перспективы !!!...так что ждём- с , ждём-с. продолжения.
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dfnmgh
1640594493
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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mamba9090909
1640594502
Просим уточнить, ссора была по поводу футбола, или на бытовой почве? Если на футбольную тему, то ладно, а если бытовуха, то причём здесь футбольный сайт?
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ItalianFootball
1640674934
Айфон новый небось не купил ей. А это по повесточке нынешней явное насилие и угроза существованию.
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