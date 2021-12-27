Игрок «Ланса» Медина арестован по подозрению в насилии над бывшей девушкой

Пресс-служба «Ланса» подтвердила факт ареста одного из футболистов команды.

«Ланс» узнал, что игрок нашей команды стал субъектом судебного дела после частного спора.

В этой ситуации с неопределенными последствиями клуб, сохраняющий приверженность уважению прав человека, призывает к максимальной сдержанности и предоставляет компетентным органам право пролить свет на факты», – говорится в заявлении клуба.

По информации L’Equipe, полиция арестовала защитника «Ланса» Факундо Медину. Он подозревается в насилии над бывшей девушкой.

22-летний аргентинец якобы применил физическую силу к пострадавшей после ссоры с ней. Инцидент произошел в ночь на 25 декабря.