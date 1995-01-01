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    Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сборная США обошла Германию

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

    Россия осталась на 34-м месте. В активе команды 1493,42 очка.

    Топ-10 рейтинга ФИФА:

    1. Бельгия – 1828,45 очка

    2. Бразилия – 1826,35

    3. Франция – 1786,15

    4. Англия – 1755,52

    5. Аргентина – 1750,51

    6. Италия – 1740,77

    7. Испания – 1704,75

    8. Португалия – 1660,25

    9. Дания – 1654,54

    10. Нидерланды – 1653,73.

    Германия опустилась на 12-е место в рейтинге. Ее обошла сборная США.

    • За год Россия поднялась в рейтинге на 5 позиций – с 39-го на 34-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +408

      Drapik 3 часа назад

      России надо перейти в азиатскую конфедерацию. Будет рейтинг. Будут выходить на ЧМ. Иногда брать Кубок Азии. Бороться за клубные турниры.

      0
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      Рейтинг: +6611

      Томик 4 часа назад

      Для начала в заголовке замените УЕФА на ФИФА. Ну и о таком рейтинге, в котором США выше Германии, даже упоминать незачем.

      2
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      ...
      Рейтинг: +207

      3meeeD > Томик 3 часа назад

      Прочитай внимательнее аббревиатуры,прежде ,чем поправлять,будь добр

      0
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      ...
      Рейтинг: +11339

      DeStar > 3meeeD 3 часа назад

      так он прав.
      Причем тут уефа до рейтинга фифа?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3652

      serppion 4 часа назад

      "Россия осталась на 34-м месте в рейтинге УЕФА. Сборная США обошла Германию".

      Я так понимаю, что в рейтинге УЕФА должны быть только европейские команды. Тогда причем здесь США? Или в Бомбардире статейки пишут очень тупоголовые авторы?

      3
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      ...
      Рейтинг: +4058

      neim > serppion 3 часа назад

      Ну, закралась ошибочка, подумаешь, попутали УЕФА с ФИФА ))).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32392

      zra78 5 часов назад

      Вот ещё одно доказательство что этот рейтинг говно, кто Германия, а кто сша...обыгрывать всяких папуасов из "гвинеи" или в Европе от ножа рубится

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