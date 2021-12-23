Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сборная США обошла Германию

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Россия осталась на 34-м месте. В активе команды 1493,42 очка.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бельгия – 1828,45 очка

2. Бразилия – 1826,35

3. Франция – 1786,15

4. Англия – 1755,52

5. Аргентина – 1750,51

6. Италия – 1740,77

7. Испания – 1704,75

8. Португалия – 1660,25

9. Дания – 1654,54

10. Нидерланды – 1653,73.

Германия опустилась на 12-е место в рейтинге. Ее обошла сборная США.