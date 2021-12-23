Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сборная США обошла Германию

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Россия осталась на 34-м месте. В активе команды 1493,42 очка.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бельгия – 1828,45 очка
2. Бразилия – 1826,35
3. Франция – 1786,15
4. Англия – 1755,52
5. Аргентина – 1750,51
6. Италия – 1740,77
7. Испания – 1704,75
8. Португалия – 1660,25
9. Дания – 1654,54
10. Нидерланды – 1653,73.
Германия опустилась на 12-е место в рейтинге. Ее обошла сборная США.
- За год Россия поднялась в рейтинге на 5 позиций – с 39-го на 34-е место.
Источник: сайт ФИФА