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  • Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сборная США обошла Германию

Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сборная США обошла Германию

23 декабря 2021, 13:37
9

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Россия осталась на 34-м месте. В активе команды 1493,42 очка.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бельгия – 1828,45 очка

2. Бразилия – 1826,35

3. Франция – 1786,15

4. Англия – 1755,52

5. Аргентина – 1750,51

6. Италия – 1740,77

7. Испания – 1704,75

8. Португалия – 1660,25

9. Дания – 1654,54

10. Нидерланды – 1653,73.

Германия опустилась на 12-е место в рейтинге. Ее обошла сборная США.

  • За год Россия поднялась в рейтинге на 5 позиций – с 39-го на 34-е место.

Источник: сайт ФИФА
Рейтинг Россия США Германия
Комментарии (9)
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zra78
1640257393
Вот ещё одно доказательство что этот рейтинг говно, кто Германия, а кто сша...обыгрывать всяких папуасов из "гвинеи" или в Европе от ножа рубится
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serppion
1640258561
"Россия осталась на 34-м месте в рейтинге УЕФА. Сборная США обошла Германию". Я так понимаю, что в рейтинге УЕФА должны быть только европейские команды. Тогда причем здесь США? Или в Бомбардире статейки пишут очень тупоголовые авторы?
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Томик
1640260171
Для начала в заголовке замените УЕФА на ФИФА. Ну и о таком рейтинге, в котором США выше Германии, даже упоминать незачем.
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Drapik
1640265038
России надо перейти в азиатскую конфедерацию. Будет рейтинг. Будут выходить на ЧМ. Иногда брать Кубок Азии. Бороться за клубные турниры.
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Derzkiy1
1640284162
Дания выше Германии, они что курят ?
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zigbert
1640354831
Не совсем подходящее место для Германии.
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