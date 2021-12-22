Серия А. «Интер» победил «Торино» и укрепил лидерство; «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» в 19-м туре чемпионата Италии не смогла победить «Верону». Ничью гостям принес гол Гаэтано Кастровилли.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вновь остался в запасе.

«Интер» засчет гола летнего новичка Дензела Дюмфриса переиграл «Торино». Миланцы лидируют с семиочковым отрывом.

«Рома» прервала серию из трех побед подряд, сыграв вничью с «Сампдорией». У римлян забил бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Италия. Серия А. 19-й тур

Верона – Фиорентина – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ласанья, 17; 1:1 – Кастровилли, 81.

Интер – Торино – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дюмфрис, 30.

Рома – Сампдория – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Шомуродов, 72; 1:1 – Габбиадини, 80.

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