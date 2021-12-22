Серия А. «Интер» победил «Торино» и укрепил лидерство; «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» в 19-м туре чемпионата Италии не смогла победить «Верону». Ничью гостям принес гол Гаэтано Кастровилли.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вновь остался в запасе.
«Интер» засчет гола летнего новичка Дензела Дюмфриса переиграл «Торино». Миланцы лидируют с семиочковым отрывом.
«Рома» прервала серию из трех побед подряд, сыграв вничью с «Сампдорией». У римлян забил бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.
Италия. Серия А. 19-й тур
Верона – Фиорентина – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ласанья, 17; 1:1 – Кастровилли, 81.
Гол: 1:0 – Дюмфрис, 30.
Голы: 1:0 – Шомуродов, 72; 1:1 – Габбиадини, 80.
Источник: Бомбардир.ру