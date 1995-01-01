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    Серия А. «Интер» победил «Торино» и укрепил лидерство; «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной», Кокорин остался в запасе

    «Фиорентина» в 19-м туре чемпионата Италии не смогла победить «Верону». Ничью гостям принес гол Гаэтано Кастровилли.

    Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вновь остался в запасе.

    «Интер» засчет гола летнего новичка Дензела Дюмфриса переиграл «Торино». Миланцы лидируют с семиочковым отрывом.

    «Рома» прервала серию из трех побед подряд, сыграв вничью с «Сампдорией». У римлян забил бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

    Италия. Серия А. 19-й тур

    Верона – Фиорентина – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ласанья, 17; 1:1 – Кастровилли, 81.

    Интер – Торино – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дюмфрис, 30.

    Рома – Сампдория – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Шомуродов, 72; 1:1 – Габбиадини, 80.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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