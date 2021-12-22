Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. «Интер» победил «Торино» и укрепил лидерство; «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной», Кокорин остался в запасе

Серия А. «Интер» победил «Торино» и укрепил лидерство; «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной», Кокорин остался в запасе

22 декабря 2021, 22:25

«Фиорентина» в 19-м туре чемпионата Италии не смогла победить «Верону». Ничью гостям принес гол Гаэтано Кастровилли.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вновь остался в запасе.

«Интер» засчет гола летнего новичка Дензела Дюмфриса переиграл «Торино». Миланцы лидируют с семиочковым отрывом.

«Рома» прервала серию из трех побед подряд, сыграв вничью с «Сампдорией». У римлян забил бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Италия. Серия А. 19-й тур

Верона – Фиорентина – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ласанья, 17; 1:1 – Кастровилли, 81.

Интер – Торино – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дюмфрис, 30.

Рома – Сампдория – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Шомуродов, 72; 1:1 – Габбиадини, 80.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Верона Фиорентина Интер Торино Рома Сампдория Кокорин Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
1
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
3
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
4
Все новости
Все новости
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
19:30
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
16:52
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+