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Интер - Торино

22.12.2021, Среда, 20:30 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 19 тур Интер - Торино
Италия. Серия А (2020/2021)
27 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Торино 1:2 Интер
8 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Интер 4:2 Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
32 тур
13 июля, понедельник 22:45 Интер 3:1 Торино
13 тур
23 ноября, суббота 22:45 Торино 0:3 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
27 января, воскресенье 20:00 Торино 1:0 Интер
2 тур
26 августа, воскресенье 21:30 Интер 2:2 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 13:30 Торино 1:0 Интер
12 тур
5 ноября, воскресенье 14:30 Интер 1:1 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
29 тур
18 марта, суббота 20:00 Торино 2:2 Интер
10 тур
26 октября, среда 21:45 Интер 2:1 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 21:45 Интер 1:2 Торино
12 тур
8 ноября, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Интер 0:1 Торино
1 тур
31 августа, воскресенье 22:45 Торино 0:0 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 18:00 Интер 1:0 Торино
3 тур
20 октября, воскресенье 22:45 Торино 3:3 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 23:45 Интер 2:2 Торино
3 тур
16 сентября, воскресенье 22:45 Торино 0:2 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 17:15 Интер 1:1 Торино
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 22:30 Торино 0:1 Интер
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Интер 4:0 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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