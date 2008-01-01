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    Черчесов – о Дзюбе: «Артема нужно принимать таким, какой он есть, чтобы выжимать максимум»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы об экс-капитане национальной команды Артеме Дзюбе.

    – Когда Дзюба отказывался от вызова в сборную Карпина, он с вами советовался?

    – Нет. Переписывались, когда поздравляли друг друга с днeм рождения. Он в моих советах не нуждается. Когда Дзюба уезжал с нашего сбора перед Кубком конфедераций, тоже моего совета не послушался. Причeм тогда я был главным тренером, и он должен был подчиниться. Но мы с уважением относимся к выбору любого игрока.

    Достижение его отъезда в том, что мы расстались без всякой недосказанности, дорога для него не была закрыта. Как видите – всe сделали правильно.

    Если бы мы лицемерили и только делали вид, что приняли его точку зрения в Австрии, то Артeм бы это понял. Хотя, чего греха таить, мы тогда расстроились. Но что сделаешь, если у него болело. Мы должны верить игрокам.

    – После Кубка конфедераций многие считали, что между вами напряжение.

    – Есть теория, а есть практика. В теории я изверг, а на практике ничего не сделал в той ситуации.

    – Перед чемпионатом мира у вас не было дилеммы вызывать его или нет из-за этой ситуации?

    – Абсолютно никакой. В 2017-м мы расстались так, как должны. Он перешeл в Тулу, доказал свою состоятельность, в итоге мы три года имели в лице Дзюбы капитана, который перед страной отдавал честь.

    – Дзюба сейчас был похож на человека, который не в форме?

    – Даже если не брать фамилии: человек не в форме может принести больше пользы, чем тот, кто в форме. Есть психологическое влияние на команду и на результат.

    Если Ибрагимович даже на костылях будет стоять рядом с Джикией, то станет его отвлекать. Просто потому что это Ибрагимович.

    – Дзюба был капитаном три года. Проблем у вас с ним не возникало?

    – На каждом сборе, когда он приезжал, у нас было время для общения. Если мне что-то нравилось или нет, то Артeм узнавал об этом от меня.

    И сегодня, если ему позвоню, то он знает: я не лукавлю. Ему надо говорить, как есть, а не рассказывать сказки.

    – Как думаете, если Карпин позовeт Дзюбу на матч с Польшей, тот приедет?

    – Это их дело. Я решал этот вопрос так, как считал нужным. И решил.

    – Памятка для тренера: как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум?

    – Пункт первый: принимать Артeма таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите первый пункт.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5063

      Semenycch 49 минут назад

      Браво Станислав Саламович! Абсолютно тоже самое недавно говорил и Слуцкий! Обратите внимание, за последнее время трое игроков сборной и два великих тренера заявили о необходимости возвращения самого ценного Российского игрока в сборную. И только полные идиоты, а один из них руководит сборной, не хотят понимать элементарного - Дзюба необходим сборной! Он лидер нашей главной команды.

      1
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      Рейтинг: +388

      Forvard47 50 минут назад

      ясно стасон публично сделал камингаут, не только себе но и дзюбе...

      но ведь мы это итак знали, да переход артема под голубые цвета пару лет назад это подтверждает
      ГЫГЫ

      0
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      Рейтинг: +219

      Ollegator 51 минуту назад

      Ну вот его приняли, какой он есть, он и "показал" себя в своих последних матчах за сборную. На ЧМ молодец, как и многие другие. Но всё, время прошло, пора дать другим играть, если сам не хочешь.

      0
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      Рейтинг: +5063

      Semenycch > Ollegator 50 минут назад

      Перечисли, кто способен играть в сборной на позиции форварда лучше Дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +4569

      R_a_i_n 57 минут назад

      Если он говно по жизни, почему его должны принимать вообще??

      2
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      Рейтинг: +3243

      Блямба 1 час назад

      Если не ёрничать и не сыпать избитыми шуточками...
      То так оно и есть.
      По крайней мере так оно и было..

      2
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      Рейтинг: +15443

      Garrincha58 1 час назад

      не ужели не видно что Дзюба на европейской арене сейчас полный ноль да в РПЛ он ещё может потолкаться в матче с Химками или Нижним Новгородом но не более так что для сборной это пройденный этап

      2
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      Рейтинг: +1278

      Bozigit 1 час назад

      Что то Черчесова понесло)

      3
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      Рейтинг: +284

      заткнитемнерот 1 час назад

      Та он уже показал нам, как выжимает из себя максимум. Мы как бы не впечатлились. и не хотелось бы...

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