Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – о Дзюбе: «Артема нужно принимать таким, какой он есть, чтобы выжимать максимум»

Черчесов – о Дзюбе: «Артема нужно принимать таким, какой он есть, чтобы выжимать максимум»

21 декабря 2021, 18:25
15

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы об экс-капитане национальной команды Артеме Дзюбе.

– Когда Дзюба отказывался от вызова в сборную Карпина, он с вами советовался?

– Нет. Переписывались, когда поздравляли друг друга с днeм рождения. Он в моих советах не нуждается. Когда Дзюба уезжал с нашего сбора перед Кубком конфедераций, тоже моего совета не послушался. Причeм тогда я был главным тренером, и он должен был подчиниться. Но мы с уважением относимся к выбору любого игрока.

Достижение его отъезда в том, что мы расстались без всякой недосказанности, дорога для него не была закрыта. Как видите – всe сделали правильно.

Если бы мы лицемерили и только делали вид, что приняли его точку зрения в Австрии, то Артeм бы это понял. Хотя, чего греха таить, мы тогда расстроились. Но что сделаешь, если у него болело. Мы должны верить игрокам.

– После Кубка конфедераций многие считали, что между вами напряжение.

– Есть теория, а есть практика. В теории я изверг, а на практике ничего не сделал в той ситуации.

– Перед чемпионатом мира у вас не было дилеммы вызывать его или нет из-за этой ситуации?

– Абсолютно никакой. В 2017-м мы расстались так, как должны. Он перешeл в Тулу, доказал свою состоятельность, в итоге мы три года имели в лице Дзюбы капитана, который перед страной отдавал честь.

– Дзюба сейчас был похож на человека, который не в форме?

– Даже если не брать фамилии: человек не в форме может принести больше пользы, чем тот, кто в форме. Есть психологическое влияние на команду и на результат.

Если Ибрагимович даже на костылях будет стоять рядом с Джикией, то станет его отвлекать. Просто потому что это Ибрагимович.

– Дзюба был капитаном три года. Проблем у вас с ним не возникало?

– На каждом сборе, когда он приезжал, у нас было время для общения. Если мне что-то нравилось или нет, то Артeм узнавал об этом от меня.

И сегодня, если ему позвоню, то он знает: я не лукавлю. Ему надо говорить, как есть, а не рассказывать сказки.

– Как думаете, если Карпин позовeт Дзюбу на матч с Польшей, тот приедет?

– Это их дело. Я решал этот вопрос так, как считал нужным. И решил.

– Памятка для тренера: как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум?

– Пункт первый: принимать Артeма таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите первый пункт.

Черчесов: «До 12 декабря был сконцентрирован на свадьбе сына, поэтому отказывал клубам. Смотрел только в сторону сборных»

Черчесов – о критике после Евро-2020: «Говорю одно, а слышат другое. Двоечники ничего не поняли»

Черчесов: «Готов вернуться в «Спартак» на роль тренера. Там ад? Для меня это обычное состояние»

Черчесов: «Я не доделал в сборной то, что нужно доделать. Уверен, Россия вышла бы на ЧМ-2022»

Черчесов: «Начинать поход на ЧМ с обсуждения сахара – путь в никуда. Карпин уводит от главного к второстепенному»

Черчесов – о российских игроках в «Ференцвароше»: «Нет задачи привезти футболиста из какой-либо страны»

Черчесов: «Есть полевой командир, который воюет, а штабной офицер рассуждает теоретически. Неужели непонятно?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Ференцварош Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
заткнитемнерот
1640100588
Та он уже показал нам, как выжимает из себя максимум. Мы как бы не впечатлились. и не хотелось бы...
Ответить
Bozigit
1640100844
Что то Черчесова понесло)
Ответить
Garrincha58
1640100933
не ужели не видно что Дзюба на европейской арене сейчас полный ноль да в РПЛ он ещё может потолкаться в матче с Химками или Нижним Новгородом но не более так что для сборной это пройденный этап
Ответить
Блямба
1640101521
Если не ёрничать и не сыпать избитыми шуточками... То так оно и есть. По крайней мере так оно и было..
Ответить
R_a_i_n
1640101708
Если он говно по жизни, почему его должны принимать вообще??
Ответить
Plyash
1640106417
Черчезон,кто бы тебя "выжал по максимуму",что бы забыть о тебе навсегда.
Ответить
ySS
1640106780
Черчесов и сборная - тема прошлая, давай за венгров рассказывай. А мастурбатором в сборной просто уже зае...ли
Ответить
piligrim1986
1640109395
главное, когда максимум выжимаешь, руку не стереть
Ответить
Форвард 79
1640116993
Все мы видели, как он из себя выжимает максимум))) Но если кроме шуток, Черчесов в целом прав. Дзюба действительно не мало сделал для сборной и реально являлся её лидером, и тем самым зарядом энергии, которого в данный момент сборной, как раз и не хватает.
Ответить
NewLife
1640124018
Даже боюсь предположить, какой счет был бы в прошлом матче синита со Спартаком, если бы зюба против Джикии играл на костылях))
Ответить
Главные новости
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
1
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
3
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
4
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
24
Все новости
Все новости
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
2
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
23
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
16
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
15
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
12
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+