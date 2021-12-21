Черчесов – о Дзюбе: «Артема нужно принимать таким, какой он есть, чтобы выжимать максимум»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы об экс-капитане национальной команды Артеме Дзюбе.

– Когда Дзюба отказывался от вызова в сборную Карпина, он с вами советовался?

– Нет. Переписывались, когда поздравляли друг друга с днeм рождения. Он в моих советах не нуждается. Когда Дзюба уезжал с нашего сбора перед Кубком конфедераций, тоже моего совета не послушался. Причeм тогда я был главным тренером, и он должен был подчиниться. Но мы с уважением относимся к выбору любого игрока.

Достижение его отъезда в том, что мы расстались без всякой недосказанности, дорога для него не была закрыта. Как видите – всe сделали правильно.

Если бы мы лицемерили и только делали вид, что приняли его точку зрения в Австрии, то Артeм бы это понял. Хотя, чего греха таить, мы тогда расстроились. Но что сделаешь, если у него болело. Мы должны верить игрокам.

– После Кубка конфедераций многие считали, что между вами напряжение.

– Есть теория, а есть практика. В теории я изверг, а на практике ничего не сделал в той ситуации.

– Перед чемпионатом мира у вас не было дилеммы вызывать его или нет из-за этой ситуации?

– Абсолютно никакой. В 2017-м мы расстались так, как должны. Он перешeл в Тулу, доказал свою состоятельность, в итоге мы три года имели в лице Дзюбы капитана, который перед страной отдавал честь.

– Дзюба сейчас был похож на человека, который не в форме?

– Даже если не брать фамилии: человек не в форме может принести больше пользы, чем тот, кто в форме. Есть психологическое влияние на команду и на результат.

Если Ибрагимович даже на костылях будет стоять рядом с Джикией, то станет его отвлекать. Просто потому что это Ибрагимович.

– Дзюба был капитаном три года. Проблем у вас с ним не возникало?

– На каждом сборе, когда он приезжал, у нас было время для общения. Если мне что-то нравилось или нет, то Артeм узнавал об этом от меня.

И сегодня, если ему позвоню, то он знает: я не лукавлю. Ему надо говорить, как есть, а не рассказывать сказки.

– Как думаете, если Карпин позовeт Дзюбу на матч с Польшей, тот приедет?

– Это их дело. Я решал этот вопрос так, как считал нужным. И решил.

– Памятка для тренера: как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум?

– Пункт первый: принимать Артeма таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите первый пункт.

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