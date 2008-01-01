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    «Нахер вас и ваши хэштеги, действуйте»: Лукаку раскритиковал бельгийскую лигу за реакцию на расизм в адрес Компани

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку недоволен, что Про-Лига недостаточно жестко отреагировала на проявление расизма во время матча «Брюгге» и «Андерлехта» (2:2).

    • После игры на дискриминацию пожаловался главный тренер брюссельской команды Венсан Компани.
    • По его словам, фанаты «Брюгге» называли футболистов и тренеров «Андерлехта» обезьянами.
    • Из-за расистских оскорблений экс-защитник «Манчестер Сити» отказался участвовать в послематчевой пресс-конференции.

    «Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, ругали за цвет его кожи... Хватит!

    Нахер вас и ваши хэштеги, действуйте», – написал Лукаку в сторис инстаграма, обращаясь к бельгийской лиге, однако позднее удалил свою публикацию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Ромелу Лукаку

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3865

      mutabor0992 17 минут назад

      Какой баклажан ранимый!!!Да еще и ябеда!!!

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      Рейтинг: +573

      Soccerdealer63 39 минут назад

      Компани и Лукаку - живые легенды футбола!
      НИ ОДНОМУ УВАЖАЮЩЕМУ ЭТУ ИГРУ ЧЕЛУ НА ПЛАНЕТЕ (как, впрочем, и вообще - любому просто нормальному)))) И В ГОЛОВУ НЕ ПРИДЁТ РАССМАТРИВАТЬ ЦВЕТ ИХ КОЖИ))))
      Как и у Пеле, Эйсебио, Дрогба и проч....
      Я даже просто представить не могу степень ДЕБИЛИЗМА И УМСТВЕННОГО УБОЖЕСТВА тех, кто что-то там в адрес этих гениев вякает))))

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      Рейтинг: +1327

      Benifacto 45 минут назад

      что и следовала ожидать, они неспособны играть когда их задевают....УУУУУУ....АААААА....плаксы разбежались по УгЛАМ)))))блм тренд живет))))а где слово за паляков??????

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      Рейтинг: +12463

      Cleaner 1 час назад

      ЛуКАКА в своем стиле...(((

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      Рейтинг: +772

      Лфшт 1 час назад

      Нормальный мужик ответит, а не будет плакаться за то что его обозвали. Европа кучка слабаков.

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      Рейтинг: +573

      Soccerdealer63 > Лфшт 45 минут назад

      На реплики каждого хама и провокатора не наотвечаешься, языу и кулаки сешутся))) Для этого есть специально дрессированные и жрущие наше бабло менты... У нас, напримеру, закованные в латы по самое ....)))
      Нормальный мужик никогда не будет отвечать на выкрики сумасшедших и дебилов.... А, если таковые свободно ходят по улицам и посещают стадионы, то это - ненормальное общество и его надо править))) Либо ЗАМЕНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛИЦИЮ, ЛИБО ЕЁ ОТМЕНЯТЬ КАК БЕСПОМОЩНУЮ И САМИМ УЖЕ БРАТЬСЯ ЗА КАЙЛО)

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      Рейтинг: +3865

      mutabor0992 > Soccerdealer63 13 минут назад

      Еще Чарльз Мэнсон в книге "Helter scelter" предсказал замес белых и черных...Но увы.Не восприняли всерьез.А вы за кого толерасты?

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