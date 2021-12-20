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  • «Нахер вас и ваши хэштеги, действуйте»: Лукаку раскритиковал бельгийскую лигу за реакцию на расизм в адрес Компани

«Нахер вас и ваши хэштеги, действуйте»: Лукаку раскритиковал бельгийскую лигу за реакцию на расизм в адрес Компани

20 декабря 2021, 22:22
12

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку недоволен, что Про-Лига недостаточно жестко отреагировала на проявление расизма во время матча «Брюгге» и «Андерлехта» (2:2).

  • После игры на дискриминацию пожаловался главный тренер брюссельской команды Венсан Компани.
  • По его словам, фанаты «Брюгге» называли футболистов и тренеров «Андерлехта» обезьянами.
  • Из-за расистских оскорблений экс-защитник «Манчестер Сити» отказался участвовать в послематчевой пресс-конференции.

«Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, ругали за цвет его кожи... Хватит!

Нахер вас и ваши хэштеги, действуйте», – написал Лукаку в сторис инстаграма, обращаясь к бельгийской лиге, однако позднее удалил свою публикацию.

Источник: Инстаграм Ромелу Лукаку
Англия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Андерлехт Брюгге Челси Лукаку Ромелу Компани Венсан
Комментарии (12)
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Лфшт
1640028466
Нормальный мужик ответит, а не будет плакаться за то что его обозвали. Европа кучка слабаков.
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Benifacto
1640030662
что и следовала ожидать, они неспособны играть когда их задевают....УУУУУУ....АААААА....плаксы разбежались по УгЛАМ)))))блм тренд живет))))а где слово за паляков??????
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Soccerdealer63
1640030998
Компани и Лукаку - живые легенды футбола! НИ ОДНОМУ УВАЖАЮЩЕМУ ЭТУ ИГРУ ЧЕЛУ НА ПЛАНЕТЕ (как, впрочем, и вообще - любому просто нормальному)))) И В ГОЛОВУ НЕ ПРИДЁТ РАССМАТРИВАТЬ ЦВЕТ ИХ КОЖИ)))) Как и у Пеле, Эйсебио, Дрогба и проч.... Я даже просто представить не могу степень ДЕБИЛИЗМА И УМСТВЕННОГО УБОЖЕСТВА тех, кто что-то там в адрес этих гениев вякает))))
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mutabor0992
1640032353
Какой баклажан ранимый!!!Да еще и ябеда!!!
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Snek
1640039321
По-моему любой нормальный человек должен положить болт на это. Провоцируют только того, кто провоцируется, а подтирать жопу каждому чёрному, которого назвали обезьяной, это уже расизм в сторону белых пойдёт.
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Play
1640057780
Я вот до сих пор не пойму, а на какие меры они рассчитывают, призывая к активным действиям в борьбе с расизмом? Что должны давать реальные сроки за то, что кто-то кого-то назвал обезьяной? Так все от обезьян произошли. Я просто уже вижу ситуацию через несколько лет, при таком развитии событий - сидят в одной камере чёрный и белый, чёрный магазин ограбил и продавца ножом пырнул, а белый чёрного обезьяной назвал, и у обоих по пять лет. Хах, когда писал этот комментарий, изначально вместо слова чёрный, использовал слово н*гр. Бомбардир автоматически превратил слово в звёздочки, как при использовании мата. Идиотизм уже повсюду, даже слово н*гр нельзя писать.
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mihail200606
1640066785
Конечно надо действовать.. Вывезти всех мигрантов обратно...
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