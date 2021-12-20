«Нахер вас и ваши хэштеги, действуйте»: Лукаку раскритиковал бельгийскую лигу за реакцию на расизм в адрес Компани

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку недоволен, что Про-Лига недостаточно жестко отреагировала на проявление расизма во время матча «Брюгге» и «Андерлехта» (2:2).

После игры на дискриминацию пожаловался главный тренер брюссельской команды Венсан Компани .

. По его словам, фанаты «Брюгге» называли футболистов и тренеров «Андерлехта» обезьянами.

Из-за расистских оскорблений экс-защитник «Манчестер Сити» отказался участвовать в послематчевой пресс-конференции.

«Надеюсь, вы сейчас примете меры. Чтобы такую икону, как Компани, ругали за цвет его кожи... Хватит!

Нахер вас и ваши хэштеги, действуйте», – написал Лукаку в сторис инстаграма, обращаясь к бельгийской лиге, однако позднее удалил свою публикацию.