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  • Смородская: «Благодаря Fan ID со стадионов уйдут хулиганы, останутся нормальные люди»

Смородская: «Благодаря Fan ID со стадионов уйдут хулиганы, останутся нормальные люди»

19 декабря 2021, 12:16
13

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала введение в России паспортов болельщика (Fan ID). По ее мнению, они уберут со стадионов нежелательных лиц.

– Из-за введения Fan ID болельщики не уйдут со стадионов, но привыкать к новым правилам им будет непросто. Сначала, наверное, будет падение посещаемости, но потом все наладится, потому что уйдут хулиганы, а останутся нормальные люди. Считаю, что введение паспорта болельщика – это неплохо.

– Если представить, что вы – рядовой болельщик, вы бы пошли делать себе Fan ID?

– Вы знаете, я бы сделала себе Fan ID, потому что я нормальный болельщик, я люблю футбол, хочу смотреть его на стадионе. Почему не сделать? Другое дело, что там сейчас много всякого хулиганства, к сожалению.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Смородская Ольга
Комментарии (13)
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paracetamol
1639907009
Скоро в гастрономе ИДи (на...) внедрят!
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Ганнибал Лектор
1639911510
Нормальные люди - это настолько размытое понятие, что даже смешно. Я раньше часто бывал на стадионе и, сдаётся мне, что те, кого мадам называет хулиганами - очень даже нормальные люди.
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Axe111
1639913526
**************!!!!!!!!
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FCSpartakM
1639915235
через пару сезонов отменят, когда на футбол будут ходить в среднем тыс по 5
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Nerlinger
1639922842
Нормальные на расейский футбол не ходят
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Hektor 84
1639932172
Люди уйдут, бояре останутся
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Hektor 84
1639932291
Мешают болелы боярам футбол из вип лож смотреть
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фанат джигурды
1639939971
Вот и останутся одни смоуродские на стадионах, да непростые в вип-ложах.
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serglider
1639946365
Организованные сообщества футбольных фанов, могут свести эту хрень под корень достаточно просто! Нужно только вспомнить аналогичный прецедент из истории... Мне вот на ум приходит, притеснение загорелых людей в штатах))) Был там закон обязывающих тех что потемнее, уступать место бледнолицым согражданам в автобусах))) То есть заходит в автобус какой-нибудь альбинос, а темнокожий товарисч должен тут же поднять свой зад с сиденья и пересесть куда-то в конец салона или вообще ехать стоя))) Ну, одна загорелая баба, свой зад при виде альбиносов поднимать и не стала))) Водила остановил автобус, вызвал полицию, те бабу скрутили, отвезли в участок и как-то даже наказали... не суть даже как... Тут же начался срач, между темненькими аборигенами, так как они уже были более-менее организованными, не смотря на полное отсутствие Тырнета и соцсетей, то порешили они, что пока данный закон не отменят, то больше в автобусах темные ездить не будут! Хозяева автобусов на это знатно поржали и... напрасно! Темненькие действительно стали ходить пешком! Месяц... два или три... Я точно не в курсе, но... хозяева автобусов начали терпеть серьезные убытки, ставившие их бизнес на грань разорения! И знаете что? Они таки пролоббировали отмену этого закона! Теперь темненькие могли садиться куда хотели и спокойно ехать куда им было надо и насрать если беленькому приходилось при этом ехать стоя))) Так что если Смородская хочет смотреть футбольный матч в одиночестве на трибунах, то флаг ей в руки! Предоставьте ей такое удовольствие))) И бюджету даже не придется тратить громадные бабки на эту хрень)))
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tushkanlz
1639970699
К сожалению, среди "нормальных" хватает и идиотов.
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