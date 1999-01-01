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    Смородская: «Благодаря Fan ID со стадионов уйдут хулиганы, останутся нормальные люди»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала введение в России паспортов болельщика (Fan ID). По ее мнению, они уберут со стадионов нежелательных лиц.

    – Из-за введения Fan ID болельщики не уйдут со стадионов, но привыкать к новым правилам им будет непросто. Сначала, наверное, будет падение посещаемости, но потом все наладится, потому что уйдут хулиганы, а останутся нормальные люди. Считаю, что введение паспорта болельщика – это неплохо.

    – Если представить, что вы – рядовой болельщик, вы бы пошли делать себе Fan ID?

    – Вы знаете, я бы сделала себе Fan ID, потому что я нормальный болельщик, я люблю футбол, хочу смотреть его на стадионе. Почему не сделать? Другое дело, что там сейчас много всякого хулиганства, к сожалению.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

    Министр Матыцин: «Fan ID вводится во благо»

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    Смородская: «Слышала, «Локомотив» весной переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» снесут и построят дома»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      FCSpartakM 35 минут назад

      через пару сезонов отменят, когда на футбол будут ходить в среднем тыс по 5

      0
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      Рейтинг: +3291

      Axe111 1 час назад

      **************!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +5555

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Нормальные люди - это настолько размытое понятие, что даже смешно. Я раньше часто бывал на стадионе и, сдаётся мне, что те, кого мадам называет хулиганами - очень даже нормальные люди.

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      Рейтинг: +41

      Charlz > Ганнибал Лектор 14 минут назад

      для нее нормальные, наверное, только те что в ВИП ложах сидят, а еще лучше бабло на футболе пилят. А остальные по-любому хулиганы...ну какой нормальный человек еще пойдет в нашей стране на матч

      0
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      Рейтинг: +15102

      paracetamol 2 часа назад

      Скоро в гастрономе ИДи (на...) внедрят!

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