Смородская: «Благодаря Fan ID со стадионов уйдут хулиганы, останутся нормальные люди»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала введение в России паспортов болельщика (Fan ID). По ее мнению, они уберут со стадионов нежелательных лиц.
– Из-за введения Fan ID болельщики не уйдут со стадионов, но привыкать к новым правилам им будет непросто. Сначала, наверное, будет падение посещаемости, но потом все наладится, потому что уйдут хулиганы, а останутся нормальные люди. Считаю, что введение паспорта болельщика – это неплохо.
– Если представить, что вы – рядовой болельщик, вы бы пошли делать себе Fan ID?
– Вы знаете, я бы сделала себе Fan ID, потому что я нормальный болельщик, я люблю футбол, хочу смотреть его на стадионе. Почему не сделать? Другое дело, что там сейчас много всякого хулиганства, к сожалению.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
- Черные списков фанатов собираются обнулить.
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