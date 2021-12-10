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  • Смородская: «Слышала, «Локомотив» весной переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» снесут и построят дома»

Смородская: «Слышала, «Локомотив» весной переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» снесут и построят дома»

10 декабря 2021, 19:43
24

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась информацией о будущем клуба. Он переедет в «Лужники».

«Слышала, что «Локомотив» собирается переезжать в «Лужники», а стадион будут сносить. Эти планы никто не отменял. Собираются переезжать в апреле. Вижу это как трагическую ситуацию для всех. Они никогда не наберут зрителей в «Лужниках». Даже нынешний стадион не заполняется.

«РЖД Арена» – очень уютный футбольный стадион. Болельщикам скажут, что он устарел. Но я-то знаю, в каком отличном состоянии стадион: мы все бетонные конструкции заново укрепляли. Этот ещe простоит 50 лет. Цель – построить жилые дома, там шикарное поле, хороший дренаж. Какой-то кошмар, «маниловщина», – сказала Смородская.

Плутник: «Локомотив» не будет переезжать из Черкизово в «Лужники»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (24)
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portero
1639157965
Продают всё что можно, немцы это умеют дербанить чужое имущество, особенно в другой стране... Локо так совсем уничтожат, если этих воров оставят... Вот и Оля уже совсем неплохой вариант на фоне немцев.
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Красногорск_Фан
1639159500
Если так сделают надо отменять мораторий на смертную казнь
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mihail200606
1639159854
Пипец, конечно, если так...
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_Marqella_
1639159958
Очень жаль если отнимут стадион у ЛОКО
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Красногорск_Фан
1639160134
Вы простите конечно . но "враги сожгли родную хату, убили всю его семью". Сердце кровью обливается за то что команду убивают. И старые добрые времена могут никогда не вернутся в пользу распилов денег от которых эти твари за год просадят в кабаках и борделях или и вовсе еще раньше боженька накажет.
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Кузьмич на трибуне
1639161058
Если это правда, значит высшее руководство в бешенстве от распила денег. Конечно будет грустно, если Локо опустят в ФНЛ, но с другой стороны, так в наглую пилить бюджетное бабло -это тоже преступление.Как только в клубе появились Цорн и Рангник, дело запахло керосином.
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Нас Много
1639161318
Дело не сносе "Арены", а в том что руководство РЖД кажется нацелилось на ликвидацию непрофильного актива в виде футбольного клуба "Локомотив", только использует для этого весьма специфические и затратные методы.
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ySS
1639163163
Денег на "укрепление бетона" стадиона, построенного 19 лет назад, стало маловато. Решили по-крупному заработать, а вот тётю жаба душит, что без неё...
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BRO_football
1639199793
Действительно. Весьма тупо команду, на которую ходят в среднем 5 тысяч фанатов, переносить на 80-тысячный стадион! Такими темпами скоро стадионы, построенные к ЧМ-2018, начнут сносить, потому что так выгоднее. В Саранске, например.
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Vitaga
1639234544
сносить сравнительно новый стадион - очередной не профессионализм руководителей и города и страны. у нас воруют меньше чем по дурости закапывают в землю. чтобы спереть рубль - они сотку сжигают. поэтому и страна в жопе
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