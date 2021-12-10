Смородская: «Слышала, «Локомотив» весной переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» снесут и построят дома»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась информацией о будущем клуба. Он переедет в «Лужники».

«Слышала, что «Локомотив» собирается переезжать в «Лужники», а стадион будут сносить. Эти планы никто не отменял. Собираются переезжать в апреле. Вижу это как трагическую ситуацию для всех. Они никогда не наберут зрителей в «Лужниках». Даже нынешний стадион не заполняется.

«РЖД Арена» – очень уютный футбольный стадион. Болельщикам скажут, что он устарел. Но я-то знаю, в каком отличном состоянии стадион: мы все бетонные конструкции заново укрепляли. Этот ещe простоит 50 лет. Цель – построить жилые дома, там шикарное поле, хороший дренаж. Какой-то кошмар, «маниловщина», – сказала Смородская.

«Локомотив» планировал арендовать «Лужники» на 49 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступал против сноса «РЖД Арены».

выступал против сноса «РЖД Арены». «РЖД Арена» построена в 2002 году.

Плутник: «Локомотив» не будет переезжать из Черкизово в «Лужники»