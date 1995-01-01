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    Смородская: «Слышала, «Локомотив» весной переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» снесут и построят дома»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась информацией о будущем клуба. Он переедет в «Лужники».

    «Слышала, что «Локомотив» собирается переезжать в «Лужники», а стадион будут сносить. Эти планы никто не отменял. Собираются переезжать в апреле. Вижу это как трагическую ситуацию для всех. Они никогда не наберут зрителей в «Лужниках». Даже нынешний стадион не заполняется.

    «РЖД Арена» – очень уютный футбольный стадион. Болельщикам скажут, что он устарел. Но я-то знаю, в каком отличном состоянии стадион: мы все бетонные конструкции заново укрепляли. Этот ещe простоит 50 лет. Цель – построить жилые дома, там шикарное поле, хороший дренаж. Какой-то кошмар, «маниловщина», – сказала Смородская.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии8
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      Рейтинг: +68

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 18 минут назад

      Лучше бы баклан-арену снесли,бомжарню расформировали))!!
      И наладился бы футбол в России!((

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      Рейтинг: +25177

      slavutiq70 21 минуту назад

      Лужу пожалуй только Спартак может заполнить (при хорошей игре ) , а матчи Локо на такой арене как то сиротливо будут смотреться ,,,

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      Рейтинг: +55047

      portero 23 минуты назад

      Продают всё что можно, немцы это умеют дербанить чужое имущество, особенно в другой стране...
      Локо так совсем уничтожат, если этих воров оставят...
      Вот и Оля уже совсем неплохой вариант на фоне немцев.

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      Рейтинг: +18040

      derrik2000 > portero 1 минуту назад

      "Продают всё что можно, немцы это умеют дербанить чужое имущество, особенно в другой стране..."

      Думаю, что слухи.
      Если он принадлежит ФК "Локомотив Москва", то продажа стадиона - крупная сделка, на которую нужно получить одобрение совета директоров.
      А в совете директоров Локомотива ХТО???
      Да сплошь одни РЖДшники или около.
      Сёмин там тоже, по-моему.

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      Рейтинг: +17458

      DVOK68 49 минут назад

      Если так и будет-то трагедия для болел,однозначно.

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      Рейтинг: +1875

      ПалкоВводецъ 52 минуты назад

      Для проводниц Лужа слишком огромная. Там и десятой части не заполнят. Гыгыгы

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      Рейтинг: +68

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ > ПалкоВводецъ 13 минут назад

      а распил не здоровая?? Там ботов 90% сажают((((

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      Рейтинг: +14959

      paracetamol 1 час назад

      Зная кто руководит клупом, я не удивлен. Землю продадут, а бабло распилят!

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