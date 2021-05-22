Плутник: «Локомотив» не будет переезжать из Черкизово в «Лужники»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник сообщил, что команда не будет менять стадион во время межсезонья.

«Никакой аренды «Лужников» нет. Мы остаемся в Черкизово и играем следующий сезон в нем», – сказал Плутник.