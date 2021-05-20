Журналист Терлецкий: «Реконструкция «РЖД Арены» – около 16 миллиардов. Снести и построить с нуля – около 25»

Журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий раскрыл детали возможной реконструкции «РЖД-Арены» и переезда «Локомотива» в «Лужники».

«Вариант с долгосрочным переездом в «Лужники» изначально был приоритетным, что бы там не рассказывал Плутник о «разговорах с ядром». В «Локо» прикинули, все посчитали, расклад был такой:

– Реконструкция «РЖД Арены» – около 16 миллиардов рублей.

– Снести и построить с нуля – около 25 миллиардов рублей.

Понимаем, что по факту сметы, скорее всего, вырастут.

Год аренды «Лужников» оценивали в 450 миллионов рублей. Планировали снять стадиона на пять лет и окупить траты за счет продажи названия арены.

Думаю, «Локо» съедет в «Лужники» на два года, а останется минимум на 5-7», – написал Терлецкий в телеграме.

Ранее сообщалось, что руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.

«Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

21 мая руководство клуба обсудит с болельщиками переезд с «РЖД Арены» в «Лужники».

«Локомотив»: «О сносе стадиона в Черкизово речи не идет. Обсуждается реконструкция»

Собянин – о сносе «РЖД Арены»: «Бред. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы»