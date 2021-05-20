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  • Журналист Терлецкий: «Реконструкция «РЖД Арены» – около 16 миллиардов. Снести и построить с нуля – около 25»

Журналист Терлецкий: «Реконструкция «РЖД Арены» – около 16 миллиардов. Снести и построить с нуля – около 25»

20 мая 2021, 15:27
13

Журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий раскрыл детали возможной реконструкции «РЖД-Арены» и переезда «Локомотива» в «Лужники».

«Вариант с долгосрочным переездом в «Лужники» изначально был приоритетным, что бы там не рассказывал Плутник о «разговорах с ядром». В «Локо» прикинули, все посчитали, расклад был такой:

– Реконструкция «РЖД Арены» – около 16 миллиардов рублей.

– Снести и построить с нуля – около 25 миллиардов рублей.

Понимаем, что по факту сметы, скорее всего, вырастут.

Год аренды «Лужников» оценивали в 450 миллионов рублей. Планировали снять стадиона на пять лет и окупить траты за счет продажи названия арены.

Думаю, «Локо» съедет в «Лужники» на два года, а останется минимум на 5-7», – написал Терлецкий в телеграме.

  • Ранее сообщалось, что руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
  • «Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.
  • 21 мая руководство клуба обсудит с болельщиками переезд с «РЖД Арены» в «Лужники».

«Локомотив»: «О сносе стадиона в Черкизово речи не идет. Обсуждается реконструкция»

Собянин – о сносе «РЖД Арены»: «Бред. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы»

Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (13)
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Garrincha58
1621515680
16 млрд? а сколько спи...ят наверное половину
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vladimir-7
1621516012
Строительство нового стадиона — новое качество, но надо, чтобы арена была крытая. Главное надо обезопасить стройку от вмешательства посторонних прилипал, под руководством лиц, родом из Ханты-Мансийского автономного округа.
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slavа0508
1621516203
Все стадионы к чемпионату мира столи в пределах 14 миллиардов , какая к чёрту реконструкция за 16 ???? Я понимаю демонтаж но там же не требуется практически полная реконструкция,,,стадион то новый практически,,20 лет это просто новый стадион,,,,
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slavа0508
1621516570
здесь просто попахивает отмывом , откатами или банально воровством,,,
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Сильвербой
1621517945
Ну правильно, что на трансферах пи...ть эту мелочь, лучше сразу по-крупному!!!
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BRO_football
1621521559
Боссам Локомотива не всё равно на чём именно бабло пилить?
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Давид59
1621522934
Не знал, что журналист Терлецкий читает мои комменты. Я же вчера как раз то, что стоит в заголовке и написал.
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Psih86
1621523472
За такие деньги Китайцы и реконструкцию сделают и новый построят, который ещё лучше будет, а и ещё останется чтобы забухать всей бригадой на Мальдивах пару месяцев...
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Hektor 84
1621524486
Не понимаю а зачем его сносить? 20 лет это что уже старье? В натуре попахивает распилом бабла. И с чего вдруг подавай Лужники в аренду?
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Mister_Tomsk
1621525024
пля, это какую команду на эти бабки можно собрать. как минимум 3-х не плохих игроков можно взять.
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