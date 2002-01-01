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    Журналист Терлецкий: «Реконструкция «РЖД Арены» – около 16 миллиардов. Снести и построить с нуля – около 25»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий раскрыл детали возможной реконструкции «РЖД-Арены» и переезда «Локомотива» в «Лужники».

    «Вариант с долгосрочным переездом в «Лужники» изначально был приоритетным, что бы там не рассказывал Плутник о «разговорах с ядром». В «Локо» прикинули, все посчитали, расклад был такой:

    – Реконструкция «РЖД Арены» – около 16 миллиардов рублей.

    – Снести и построить с нуля – около 25 миллиардов рублей.

    Понимаем, что по факту сметы, скорее всего, вырастут.

    Год аренды «Лужников» оценивали в 450 миллионов рублей. Планировали снять стадиона на пять лет и окупить траты за счет продажи названия арены.

    Думаю, «Локо» съедет в «Лужники» на два года, а останется минимум на 5-7», – написал Терлецкий в телеграме.

    • Ранее сообщалось, что руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
    • «Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.
    • 21 мая руководство клуба обсудит с болельщиками переезд с «РЖД Арены» в «Лужники».

    «Локомотив»: «О сносе стадиона в Черкизово речи не идет. Обсуждается реконструкция»

    Собянин – о сносе «РЖД Арены»: «Бред. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +138

      Shamil79 44 минуты назад

      ...значит надо выбирать второй вариант

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7003

      Сильвербой 47 минут назад

      Ну правильно, что на трансферах пи...ть эту мелочь, лучше сразу по-крупному!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20400

      bset 51 минуту назад

      Стадион открыли в 2002. Он не мог так быстро устареть. Зачем сносить? Открыл сейчас посмотреть, сколько лет было стадиону Арсенала старому, когда его закрыли - так он с 1913 года стоял до 2006! А тут 20 лет и в утиль. Надо ввести статью для таких идиотов, которые таким расточительством занимаются.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19043

      slavutiq70 1 час назад

      здесь просто попахивает отмывом , откатами или банально воровством,,,

      3
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    • ...
      Рейтинг: +19043

      slavutiq70 1 час назад

      Все стадионы к чемпионату мира столи в пределах 14 миллиардов , какая к чёрту реконструкция за 16 ???? Я понимаю демонтаж но там же не требуется практически полная реконструкция,,,стадион то новый практически,,20 лет это просто новый стадион,,,,

      0
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      Рейтинг: +13874

      JTherry > slavutiq70 15 минут назад

      почти все стадионы к ЧМ-18 в Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске стоили около 17-19 млрд. рублей... строительство стадиона Локо в 2002 году стоило 60 млн. долларов, если включить все коэффициенты удорожания строительства, то его стоимость равна около 10-11 млрд.... реконструкция такого стадиона не может стоить 16 млрд - пахнет серьезным "распилом"...) может быть, намерения у РЖД построить стадик с крышей?

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      Рейтинг: +17693

      vladimir-7 1 час назад

      Строительство нового стадиона — новое качество, но надо, чтобы арена
      была крытая. Главное надо обезопасить стройку от вмешательства
      посторонних прилипал, под руководством лиц, родом из Ханты-Мансийского автономного округа.

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      Рейтинг: +12840

      Garrincha58 1 час назад

      16 млрд? а сколько спи...ят наверное половину

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      Рейтинг: +2659

      FENIX-SL 1 час назад

      поэтому надо за 25
      тогда получится 16 положить в карман

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