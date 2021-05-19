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  • Собянин – о сносе «РЖД Арены»: «Бред. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы»

Собянин – о сносе «РЖД Арены»: «Бред. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы»

19 мая 2021, 14:37
18

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал бредом информацию о сносе домашнего стадиона «Локомотива» «РЖД Арены».

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то.

Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий еe спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься.

Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона», – написал Собянин на своем сайте.

  • Ранее сообщалось, что руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
  • РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».
  • «Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

«Чемпионат»: «Локомотив» хочет начать следующий сезон в «Лужниках». Клуб намерен арендовать стадион на 49 лет

Источник: сайт Сергея Собянина
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (18)
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spam2009
1621424519
значит снесут
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Старикан
1621426142
"...Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты..." Ну, ну... Помнится был стадион юных пионеров...
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vladimir-7
1621426765
РЖД, не верте ни одному слову этому проходимцу, делайте так, как вы считаете правильно, не ввязывайтесь с ним даже в дискуссию о строительстве.
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vladimir-7
1621426987
Собянин, какие вы построили и строите стадионы и какие стадионы возрождаете? Очень интересно узнать, А?
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АХ
1621428419
У нас уже развили - вместо спортивного центра с бассейном, который был почти достроен, вдруг сделали торговый центр. Итог: почти пустое мегапространство как в "ходячих..."
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JTherry
1621432671
мэр Собянин назвал бредом письмо главы РЖД Белозерова)) без комментов...
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повiя з Украiни
1621443618
зачем минусы убрали, мы что теперь любим всех или всем отставляемся для любви?
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