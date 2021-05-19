Собянин – о сносе «РЖД Арены»: «Бред. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал бредом информацию о сносе домашнего стадиона «Локомотива» «РЖД Арены».

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то.

Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий еe спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься.

Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона», – написал Собянин на своем сайте.

Ранее сообщалось, что руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.

РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».

«Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

«Чемпионат»: «Локомотив» хочет начать следующий сезон в «Лужниках». Клуб намерен арендовать стадион на 49 лет