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    Собянин – о сносе «РЖД Арены»: «Бред. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы»

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал бредом информацию о сносе домашнего стадиона «Локомотива» «РЖД Арены».

    «Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то.

    Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий еe спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься.

    Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона», – написал Собянин на своем сайте.

    • Ранее сообщалось, что руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
    • РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».
    • «Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

    «Чемпионат»: «Локомотив» хочет начать следующий сезон в «Лужниках». Клуб намерен арендовать стадион на 49 лет

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт Сергея Собянина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1501

      spam2009 12 минут назад

      значит снесут

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