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  • «Чемпионат»: «Локомотив» хочет начать следующий сезон в «Лужниках». Клуб намерен арендовать стадион на 49 лет

«Чемпионат»: «Локомотив» хочет начать следующий сезон в «Лужниках». Клуб намерен арендовать стадион на 49 лет

18 мая 2021, 21:24
15

Руководство РЖД и «Локомотива» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».

По информации «Чемпионата», московский клуб хочет арендовать стадион на 49 лет и начать там следующий сезон РПЛ.

Вероятность того, что «Локомотив» договорится с правительством Москвы, велика. Стороны обсуждают последние детали.

  • Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
  • «Локомотив» также собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.
  • «Лужники» вмещают 81 тысячу зрителей.

Геркус: «Переезд «Локомотива» в «Лужники» – дело хорошее. Но только не временно, а навсегда»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1621362916
У Зенита появился конкурент, думаю за содержание бесхозных Лужников, которые камнем на шее повисли на Московском правительстве, Локомотиву будут предоставлены определённые преференции в РПЛ
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житель СПб
1621363691
Не понимаю - а для всех других видов соревнований что, в Москве стадион не нужен? Купленный-построенный на всенародные деньги? Но у нас принято почему-то только один город шпынять.... (Мой).
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kirillnf0b
1621364011
Внимание! в сеть слили базу всех девушек с личными данными и компроматом, там много переписок и фоток и других данных. Всё украдено из соцсетей и телефонов. заходи и смотри пока не закрыли----- http://srt.vg/baza
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BRO_football
1621366274
Ну и зачем Локомотиву стадион на 81 тысячу мест? При всё уважении, аншлага на матчах Локомотива не будет никогда, разве что в финале Лиги чемпионов Локомотив будет играть, тогда да. Такой огромный стадион крайне дорог в обслуживании, а значит и цены на билеты повысятся значительно.
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rash1959
1621368729
Аренда у собакина будет стоить трёх стадионов. оленевод неподъёмной арендой убил весь малый бизнес в Москве. Лохомотивное руководство теперь подаренную под старый стадион землю спокойно освоят под жильё и довольно нехило заработают на этом. Только бизнес, никакого футбола.
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Roma56
1621368934
Построят 30 этажные муравейники вместо стадиона
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dima25
1621370656
распил бабла(уже и своих гнобят) , этому черту уже места отмыть не хватает уже?может мля хоть дорогу в каком не будь городе уже лучше сделаете,,,,,,,,,,,,
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RUSARM
1621371020
Странные дела творятся однако!!! Что 49 лет стадик будут строить? ржд окуело или мерия?
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jooker_747
1621412851
Представляю чтобы сделали болельщики условно МЮ, если бы ОТ решили бы снести)))
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