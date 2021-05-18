«Чемпионат»: «Локомотив» хочет начать следующий сезон в «Лужниках». Клуб намерен арендовать стадион на 49 лет

Руководство РЖД и «Локомотива» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».

По информации «Чемпионата», московский клуб хочет арендовать стадион на 49 лет и начать там следующий сезон РПЛ.

Вероятность того, что «Локомотив» договорится с правительством Москвы, велика. Стороны обсуждают последние детали.

Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.

«Локомотив» также собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

«Лужники» вмещают 81 тысячу зрителей.

Геркус: «Переезд «Локомотива» в «Лужники» – дело хорошее. Но только не временно, а навсегда»