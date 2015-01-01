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    «Чемпионат»: «Локомотив» хочет начать следующий сезон в «Лужниках». Клуб намерен арендовать стадион на 49 лет

    Руководство РЖД и «Локомотива» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».

    По информации «Чемпионата», московский клуб хочет арендовать стадион на 49 лет и начать там следующий сезон РПЛ.

    Вероятность того, что «Локомотив» договорится с правительством Москвы, велика. Стороны обсуждают последние детали.

    • Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
    • «Локомотив» также собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.
    • «Лужники» вмещают 81 тысячу зрителей.

    Геркус: «Переезд «Локомотива» в «Лужники» – дело хорошее. Но только не временно, а навсегда»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии12
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      Рейтинг: +454

      Roma56 20 минут назад

      Построят 30 этажные муравейники вместо стадиона

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      Рейтинг: +5428

      Cleaner 23 минуты назад

      СОРОК ДЕВЯТЬ лет хотят бабло свое через ЛУЖУ отмывать. Да они там гении. Остапу Бендеру до них как до Луны!...

      1
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      Рейтинг: +3715

      rash1959 24 минуты назад

      Аренда у собакина будет стоить трёх стадионов. оленевод неподъёмной арендой убил весь малый бизнес в Москве.
      Лохомотивное руководство теперь подаренную под старый стадион землю спокойно освоят под жильё и довольно нехило заработают на этом. Только бизнес, никакого футбола.

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      Рейтинг: +9720

      BRO_football 1 час назад

      Ну и зачем Локомотиву стадион на 81 тысячу мест? При всё уважении, аншлага на матчах Локомотива не будет никогда, разве что в финале Лиги чемпионов Локомотив будет играть, тогда да.
      Такой огромный стадион крайне дорог в обслуживании, а значит и цены на билеты повысятся значительно.

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      Рейтинг: +5428

      Cleaner > BRO_football 21 минуту назад

      Им не нужны ни 81, ни 50 тысяч мест. Им и футбол не нужен. Им в мутной водичке деньги пилить и обналичивать ну ОЧЕНЬ удобно будет!

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      Рейтинг: +50

      tarasofka 1 час назад

      тяжело им будет такую махину обслуживать (финансово), при таком кол-ве болельщиков. хотя с таким спонсором без проблем, если как-то разрулят.

      другой вопрос: локо уже лет 5 мечтает о стадионе с крышей. нафига им лужа без неё?

      кстати, судя по рендерам, которые выложил геркус, весь второй ярус лужи планируется закрыть тряпкой с надписями, типа "вперёд" и "стыдно за спартак". а нижний ярус вряд ли вмещает больше 25-30 тысяч. и в чём тогда прикол? проще переехать в лужу на 3 года, снести старый, построить новый с крышей.

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      Рейтинг: +11

      kirillnf0b 1 час назад

      Внимание! в сеть слили базу всех девушек с личными данными и компроматом, там много переписок и фоток и других данных. Всё украдено из соцсетей и телефонов. заходи и смотри пока не закрыли----- http://srt.vg/baza

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      Рейтинг: +7292

      житель СПб 1 час назад

      Не понимаю - а для всех других видов соревнований что, в Москве стадион не нужен? Купленный-построенный на всенародные деньги? Но у нас принято почему-то только один город шпынять.... (Мой).

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      Рейтинг: +454

      Roma56 > житель СПб 22 минуты назад

      Шпынять принято не Питер, и глобально даже не столько зенит. Спонсор-владелец клуба - вот за кого все шпынания. (ну и футболистишка, но это так, мелочи)

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      Рейтинг: +22304

      Боцман59rus 2 часа назад

      У Зенита появился конкурент, думаю за содержание бесхозных Лужников, которые камнем на шее повисли на Московском правительстве, Локомотиву будут предоставлены определённые преференции в РПЛ

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      Рейтинг: +7292

      житель СПб > Боцман59rus 1 час назад

      Еще какой конкурент! Еще один ну ОЧЕНЬ бедный клуб...

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      Рейтинг: +22304

      Боцман59rus > житель СПб 1 час назад

      Богатый не тот у кого много денег, а тот, кому их хватает. Нашим клубам сколько ни дай, все без толку, мы нищие в спортивной составляющей на футбольной карте европы

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