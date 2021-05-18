«Чемпионат»: «Локомотив» хочет начать следующий сезон в «Лужниках». Клуб намерен арендовать стадион на 49 лет

Руководство РЖД и «Локомотива» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».
По информации «Чемпионата», московский клуб хочет арендовать стадион на 49 лет и начать там следующий сезон РПЛ.
Вероятность того, что «Локомотив» договорится с правительством Москвы, велика. Стороны обсуждают последние детали.
- Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
- «Локомотив» также собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.
- «Лужники» вмещают 81 тысячу зрителей.
Геркус: «Переезд «Локомотива» в «Лужники» – дело хорошее. Но только не временно, а навсегда»
Источник: «Чемпионат»