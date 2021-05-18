Геркус: «Переезд «Локомотива» в «Лужники» – дело хорошее. Но только не временно, а навсегда»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном переезде московского клуба с «РЖД Арены» в «Лужники».
«Сам по себе переезд в «Лужники» – дело хорошее. Но только не временно, а навсегда.
Занять центральный стадион Москвы и страны – хорошая, здравая амбиция. Но только и клуб должен ей соответствовать - стремиться стать главным московским клубом. Как в спорте, так и в работе с болельщиками, так и в маркетинге и в коммуникациях.
В конце концов полное название клуба – «Локомотив» Москва. Можно стать совместным клубом РЖД и Москвы – но это очень амбициозный путь, он потребует гигантской работы и огромного профессионализма всех клубных структур.
В своe время мы – администрация «Локо» – совместно с коллегами из SpecialOne прорабатывали такой проект. Но речь шла о переезде насовсем, переезде поэтапном, а в Черкизово предполагалось оставить академию и женскую команду», – написал Геркус в телеграме.
- Ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» клубу в долгосрочную аренду.
- Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
- «Локомотив» также собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.