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    Стадион «Локомотива» хотят снести и арендовать для команды «Лужники»

    «Локомотив» в скором времени может перебраться с «РЖД Арены» на другой стадион.

    Baza пишет, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» клубу в долгосрочную аренду.

    Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести. В том месте планируется организовать новый многофункциональный район с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком.

    Не исключено, что в случае одобрения властей «Лужники» станут не только домашним стадионом «Локомотива». Там также собираются открыть клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

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    Источник: Baza

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии25
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      Рейтинг: +5706

      vladik12 10 минут назад

      Ленина на них всех нет!

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      Рейтинг: +2773

      aaaaahhhh 21 минуту назад

      как деньги пилят, просто красавцы... Господи! Воскреси Сталина.

      2
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      Рейтинг: +1025

      GreyDM 28 минут назад

      Интересно, а станцию МЦК Локомотив переименуют, или как бельмо на глазу у болел Локо оставят?

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      Рейтинг: +5706

      vladik12 > GreyDM 9 минут назад

      Да, чтоб издевательство было максимально токсичным.

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      Рейтинг: +20356

      bset 30 минут назад

      Так а где про строительство?) Просто снесут и все, взамен ничего не появится? Такой себе обмен. С другой стороны стадионов больше, чем крупных команд, поэтому для кого-то Лужники должны быть домашней ареной.

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      Рейтинг: +7090

      GoLenaStop 38 минут назад

      Черкизон возрождается... на херр спорт - надо понастроить, нелегалов втихаря где-то поселить и доить их, пока не сдохнут.
      Плять, дебилы!....

      1
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      Рейтинг: +2726

      PAREVG. 45 минут назад

      Не знаю как в Москве, но у нас в Казани, торговых и офисных центров, явно перебор, в ТЦ, половина отделов заклеены пленкой и висят об.явления - сдаётся в аренду.
      Вся торговля в инет ушла, ТЦ явно нерентабельны.

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      Рейтинг: +5706

      vladik12 > PAREVG. 8 минут назад

      Кстати, да. Действительно удобно купить всю по клику мыши, не выходя из дома, и ждать курьера, чем тащиться и ходить по магазам.

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      Рейтинг: +3616

      AtticusFinch 57 минут назад

      Странно, что вместо самих Лужников ещё не строят какой нибудь мега- Торгово-Офисно Рыночный центр)) такое место пропадает)))

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      Рейтинг: +7090

      GoLenaStop > AtticusFinch 40 минут назад

      Это уже было, но бабосы шли мимо масквачской кормушки на кавказ (дай им аллах здоровья)

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      Рейтинг: +5706

      vladik12 > GoLenaStop 8 минут назад

      Тип лужниковский рынок горцы держали?

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      Рейтинг: +5706

      vladik12 1 час назад

      Скоты!
      Не болею за "Локо", но то что творят руководители - типичная коммерция и алчность! Снесут уютную "РЖД Арену" с историей и застроят дорогущим элитным жильем. Там не земля, а золото, так что деньги польются рекой - в нужные карманы.
      История и черкизовская аутентичность "Локо" будут попраны, выпнуты. Вам все воздастся, Плутник и прочая шара. Горите в аду, демоны!
      Тьфу.

      1
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      Рейтинг: +4773

      filosof sparty 1 час назад

      Цирк. Полнейший цирк! Учитывая наличие весьма неплохого и даже хорошего нынешнего стадиона и его заполняемость, переезду на гораздо более вместительную и дорогую арену, объяснение можно найти только одно- кому-то очень хочется заработать на земле под и вокруг стадиона, а заодно нагреть руки на демонтаже, переезде и тд, ведь разумным и рациональным это решение не назовёшь

      3
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      Рейтинг: +17623

      vladimir-7 1 час назад

      Долгосрочная аренда у Собянина по цене выльется в полный выкуп
      Лужников. Договаривайтесь с арендой подмосковного стадиона Сатурн
      в Раменском.

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      Рейтинг: +5706

      vladik12 > vladimir-7 1 час назад

      Маленький стадион и не оч удобно добираться.

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      Рейтинг: +4055

      Fusballer > vladik12 25 минут назад

      В Саранске стадион простаивает тоже.

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