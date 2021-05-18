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  • Стадион «Локомотива» хотят снести и арендовать для команды «Лужники»

Стадион «Локомотива» хотят снести и арендовать для команды «Лужники»

18 мая 2021, 16:55
36

«Локомотив» в скором времени может перебраться с «РЖД Арены» на другой стадион.

Baza пишет, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» клубу в долгосрочную аренду.

Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести. В том месте планируется организовать новый многофункциональный район с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком.

Не исключено, что в случае одобрения властей «Лужники» станут не только домашним стадионом «Локомотива». Там также собираются открыть клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

Источник: Baza
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (36)
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ArReal
1621348415
Видимо кому-то приглянулся лакомый райончик))А РЖД - арена , которую только построили -там лишняя)) вместе с тренировочной базой и академией)Теперь скоро официально можно не называть больше болельщиков Зенита - БОМЖами)))
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OstavteLOKO_V_pokoe
1621348438
Это наше Черкизово!
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vladimir-7
1621348967
Долгосрочная аренда у Собянина по цене выльется в полный выкуп Лужников. Договаривайтесь с арендой подмосковного стадиона Сатурн в Раменском.
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filosof sparty
1621349240
Цирк. Полнейший цирк! Учитывая наличие весьма неплохого и даже хорошего нынешнего стадиона и его заполняемость, переезду на гораздо более вместительную и дорогую арену, объяснение можно найти только одно- кому-то очень хочется заработать на земле под и вокруг стадиона, а заодно нагреть руки на демонтаже, переезде и тд, ведь разумным и рациональным это решение не назовёшь
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vladik12
1621349559
Скоты! Не болею за "Локо", но то что творят руководители - типичная коммерция и алчность! Снесут уютную "РЖД Арену" с историей и застроят дорогущим элитным жильем. Там не земля, а золото, так что деньги польются рекой - в нужные карманы. История и черкизовская аутентичность "Локо" будут попраны, выпнуты. Вам все воздастся, Плутник и прочая шара. Горите в аду, демоны! Тьфу.
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ArReal
1621349812
Странно, что вместо самих Лужников ещё не строят какой нибудь мега- Торгово-Офисно Рыночный центр)) такое место пропадает)))
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PAREVG.
1621350533
Не знаю как в Москве, но у нас в Казани, торговых и офисных центров, явно перебор, в ТЦ, половина отделов заклеены пленкой и висят об.явления - сдаётся в аренду. Вся торговля в инет ушла, ТЦ явно нерентабельны.
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GoLenaStop
1621350933
Черкизон возрождается... на херр спорт - надо понастроить, нелегалов втихаря где-то поселить и доить их, пока не сдохнут. Плять, дебилы!....
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aaaaahhhh
1621351960
как деньги пилят, просто красавцы... Господи! Воскреси Сталина.
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Томик
1621353525
19 лет стадиону...Куда сносить? В карты проиграли, что ли?
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