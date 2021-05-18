Стадион «Локомотива» хотят снести и арендовать для команды «Лужники»

«Локомотив» в скором времени может перебраться с «РЖД Арены» на другой стадион.

Baza пишет, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» клубу в долгосрочную аренду.

Руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести. В том месте планируется организовать новый многофункциональный район с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком.

Не исключено, что в случае одобрения властей «Лужники» станут не только домашним стадионом «Локомотива». Там также собираются открыть клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.