«Локомотив» 21 мая обсудит с болельщиками переезд с «РЖД Арены» в «Лужники»

Правильно, обсудите с болельщиками, узнайте их мнение, выработайте
правильное решение и действуйте самостоятельно, без участия мэра.
Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев назвал фальшивым письмо клуба в адрес мэрии Москвы, опубликованное в телеграм-канале Baza.
В письме гендиректор РЖД Олег Белозеров якобы просит мэра Москвы Сергея Собянина передать клубу «Лужники» в долгосрочную аренду.
«Такое письмо – без подписи, может напечатать любой человек у себя дома. Это все филькина грамота и слухи, комментировать которые я не вижу смысла.
Что касается ситуации с «Лужниками», то в эту пятницу у Александра Плутника состоится встреча с болельщиками, на которой будет обсужден этот вопрос», – сказал Бедаев.
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