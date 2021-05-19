«Локомотив» 21 мая обсудит с болельщиками переезд с «РЖД Арены» в «Лужники»

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев назвал фальшивым письмо клуба в адрес мэрии Москвы, опубликованное в телеграм-канале Baza.

В письме гендиректор РЖД Олег Белозеров якобы просит мэра Москвы Сергея Собянина передать клубу «Лужники» в долгосрочную аренду.

«Такое письмо – без подписи, может напечатать любой человек у себя дома. Это все филькина грамота и слухи, комментировать которые я не вижу смысла.

Что касается ситуации с «Лужниками», то в эту пятницу у Александра Плутника состоится встреча с болельщиками, на которой будет обсужден этот вопрос», – сказал Бедаев.

Ранее сообщалось, что руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.

«Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

«Локомотив»: «О сносе стадиона в Черкизово речи не идет. Обсуждается реконструкция»

Собянин – о сносе «РЖД Арены»: «Бред. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы»