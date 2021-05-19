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    «Локомотив» 21 мая обсудит с болельщиками переезд с «РЖД Арены» в «Лужники»

    Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев назвал фальшивым письмо клуба в адрес мэрии Москвы, опубликованное в телеграм-канале Baza.

    В письме гендиректор РЖД Олег Белозеров якобы просит мэра Москвы Сергея Собянина передать клубу «Лужники» в долгосрочную аренду.

    «Такое письмо – без подписи, может напечатать любой человек у себя дома. Это все филькина грамота и слухи, комментировать которые я не вижу смысла.

    Что касается ситуации с «Лужниками», то в эту пятницу у Александра Плутника состоится встреча с болельщиками, на которой будет обсужден этот вопрос», – сказал Бедаев.

    • Ранее сообщалось, что руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
    • «Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17663

      vladimir-7 1 час назад

      Правильно, обсудите с болельщиками, узнайте их мнение, выработайте
      правильное решение и действуйте самостоятельно, без участия мэра.

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