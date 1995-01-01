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    «Локомотив»: «О сносе стадиона в Черкизово речи не идет. Обсуждается реконструкция»

    Председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о сносе «РЖД Арены» и переезде клуба в «Лужники».

    – Могу сказать, что письмо, которое было вчера опубликовано – это фейк. Такого письма не подписывалось. Действительно, обсуждается вопрос реконструкции, на период которой, о чем говорилось и раньше, возможен вариант с арендой «Лужников». Это единственное, что я могу сказать.

    – О сносе стадиона в Черкизово речи не идет?

    – Реконструкция.

    – А переезд на территорию поблизости Рижского вокзала?

    – Все валится в одну кучу. При чем тут Рижский вокзал?

    • Ранее сообщалось, что руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
    • РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».
    • «Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

    Собянин – о сносе «РЖД Арены»: «Бред. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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