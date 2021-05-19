«Локомотив»: «О сносе стадиона в Черкизово речи не идет. Обсуждается реконструкция»

Председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о сносе «РЖД Арены» и переезде клуба в «Лужники».

– Могу сказать, что письмо, которое было вчера опубликовано – это фейк. Такого письма не подписывалось. Действительно, обсуждается вопрос реконструкции, на период которой, о чем говорилось и раньше, возможен вариант с арендой «Лужников». Это единственное, что я могу сказать.

– О сносе стадиона в Черкизово речи не идет?

– Реконструкция.

– А переезд на территорию поблизости Рижского вокзала?

– Все валится в одну кучу. При чем тут Рижский вокзал?

Ранее сообщалось, что руководство «Локо» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.

РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».

«Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

Собянин – о сносе «РЖД Арены»: «Бред. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы»